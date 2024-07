Le Maroc vit au rythme d’une transformation spectaculaire, sous le leadership du roi Mohammed VI, se positionnant parmi les nations les plus stables et avancées d’Afrique, a souligné le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.

« Depuis un quart de siècle, SM le Roi Mohammed VI est le bâtisseur du Maroc moderne« , a relevé le patron de la Banque panafricaine dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la Fête du Trône.

L’ambition et la vision du Roi ont eu des résultats tangibles en termes de transformation, le Maroc ayant doublé en 25 ans son Produit intérieur brut (PIB) en plus de se doter d’infrastructures de calibre mondial, a fait observer M. Adesina.

« Des projets phares tels que le complexe solaire Noor de Ouarzazate, l’un des plus vastes au monde, et le port de Tanger Med, gigantesque infrastructure maritime, symbolisent cette dynamique« , a-t-il expliqué, ajoutant que la Ligne à grande vitesse, unique en Afrique, illustre l’influence, la visibilité et le pouvoir croissants du Maroc sur la scène régionale.

Le président de la BAD a cité, à cet égard, les projets d’extension du réseau routier et autoroutier national, la construction de nombreux ports et aéroports, le désenclavement du monde rural et un approvisionnement en eau potable généralisé.

« Au progrès en matière d’infrastructures de dernière génération, s’additionne une approche active de valorisation du capital humain« , a-t-il soutenu, rappelant les chantiers de modernisation du système éducatif et de la formation professionnelle, sans omettre le soutien actif aux entrepreneurs les plus innovants dans les secteurs traditionnels comme ceux de pointe.

« Ces succès sont le fruit de stratégies sectorielles novatrices, de réformes structurelles efficaces, d’une diversification productive bien entamée, de politiques macroéconomiques prudentes et d’un environnement des affaires en constante amélioration« , s’est-il félicité.