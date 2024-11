Vingt-sept joueuses ont été convoquées par le sélectionneur national, Jorge Vilda, en prévision des deux prochains matches amicaux de la sélection féminine marocaine, face au Botswana et au Mali, respectivement, le 28 novembre et le 3 décembre prochain, indique la Fédération royale marocaine de football.

Ces deux rencontres amicales auront lieu au stade Saniat R’mel de Tétouan à partir de 18h00, précise la même source.

Elles serviront de préparation de l’équipe nationale féminine pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc.

قائمة المنتخب الوطني النسوي المستدعاة للمقابلتين الوديتين أمام منتخبي بوتسوانا و مالي

🗒️Squad list of our Women’s National Team called up for the two friendly games against Botswana 🇧🇼 & Mali 🇲🇱#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/gP3qHRX2OW

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 22, 2024