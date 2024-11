La sélection marocaine féminine a battu son homologue du Botswana par 3 buts à 1, jeudi au stade Saniat R’mel de Tétouan, en match amical de préparation pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, prévue l’été prochain au Royaume.

Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été inscrits par Ibtissam Jraidi (6e, 45+1) et Sarah Kassi (40e).

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني النسوي أمام منتخب بوتسوانا 👏

🏁Full time !! 🇲🇦3-1🇧🇼

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬 for our National Women’s Team in the friendly game against Botswana 💪🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/Y08ERO0sDF

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 28, 2024