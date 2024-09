Le Maroc a connu hier son premier cas de Mpox, une annonce qui a provoqué un début de panique parmi les citoyens, inquiets de la possibilité d’un nouveau confinement et de la gravité du virus. Les réponses du docteur Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques en systèmes et politiques de santé.

Le docteur Hamdi indique que la détection de ce cas n’est pas surprenante, étant donné que le virus se propage plus facilement dans les pays africains et que le Maroc, avec ses fortes relations avec le reste du continent, est logiquement touché.

Dans ce cadre, Dr Hamdi souligne, également, que le système de santé marocain et son protocole de riposte fonctionnent efficacement. Le but des systèmes de veille et de surveillance est de détecter rapidement les cas importés et de limiter la transmission locale, non pas d’empêcher l’entrée du virus dans le pays.

« Jusqu’à aujourd’hui, l’inquiétude n’est pas de mise », fait-il savoir. Le médecin assure qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer, mais plutôt de rester vigilant. Il recommande de suivre les mesures d’hygiène habituelles, comme le lavage des mains, et d’éviter le contact avec des personnes présentant des symptômes de Mpox. La prise de précautions dès les premiers cas est essentielle pour éviter leur multiplication. «Il ne faut pas attendre des centaines de cas pour prendre les précautions. Celles-ci sont à prendre pour éviter la multiplication des cas.», alerte-il.

Lire aussi: Un vaccin de Moderna montre des signes prometteurs contre le mpox (étude)

Pour gérer la situation, il est nécessaire de sensibiliser la population, de former les professionnels de santé et de maintenir une veille sanitaire.

En parallèle, Dr Hamdi appelle à la solidarité internationale, demandant aux pays riches de partager leurs ressources, telles que les vaccins et les tests, avec les pays africains afin de freiner et maîtriser l’épidémie.

Selon les données scientifiques, une propagation mondiale peut encore être évitée. « Il est toujours possible selon les données scientifiques et épidémiologiques d’éviter une propagation planétaire« , souligne-t-il.

Pour rappel, les personnes atteintes de ce virus présentent généralement des symptômes sur le corps, touchant des zones telles que le visage, les mains, la langue, la bouche et les yeux, en plus des parties génitales.

Les symptômes incluent, également, la fièvre, les céphalées, les douleurs musculaires, les adénopathies, les frissons ainsi qu’une fatigue générale. On observe aussi l’apparition de lésions et de bulles remplies de liquide sous la peau.