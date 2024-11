Pour son premier match à la tête de Manchester United, le Portugais Ruben Amorim a fait jouer Noussair Mazraoui en tant que titulaire contre Ipswich Town. Un choix dont il semble bien content.

En difficultés après 12 journées de Premier League, Manchester United, 12e au tableau, a placé sa confiance en Ruben Amorim pour sauver la saison. Le coach portugais a fait sa première sur le banc mancunien hier dimanche contre Ipswich Town (1-1). Et comme pour son prédécesseur, Erik ten Hag, il a aligné Noussair Mazraoui dès l’entrée de jeu dans son plan tactique.

Noussair Mazraoui vs. Ipswich Every Single Action 🎬 pic.twitter.com/JnX0tXA36E — 曼联球迷 (@_Utdbaki) November 24, 2024

Après le coup de sifflet final, Amorim a commenté la performance du Lion de l’Atlas. “Nous n’avons pas beaucoup d’options en défense centrale, il nous faut donc faire appel à des joueurs d’autres positions. Mazraoui a très bien joué. C’est un joueur intelligent qui a très bien performé aujourd’hui et il joue un rôle majeur dans nos plans tactiques”, a indiqué le nouveau manager des Red Devils.

Nouss’ peut jouer à différents postes et il le fait brillamment, ce qui suscite l’admiration d’Amorim: “La capacité de Mazraoui à s’adapter à plusieurs positions fait de lui un élément précieux du groupe.”

Lire aussi: Noussair Mazraoui, le Lion qui monte à Manchester United

Face à Ipswich, le Marocain a encore sorti une master class, affichant une constance imposante. En 90 minutes de jeu, il a réussi 104 passes sur un total de 114, en plus d’être le joueur de son club ayant réussi le plus de dribbles et le plus de duels.

🚨🚨| Noussair Mazraoui’s game by numbers vs. Ipswich Town: 127 total touches

114 passes attempted

104 passes completed

6 ball recoveries

4 passes into the final third

3 tackles attempted

3 tackles won

3 take-ons

2 clearances

2 fouls won [@StatmanDave] pic.twitter.com/FBmuymnLhq — centredevils. (@centredevils) November 24, 2024

Malgré le début de saison compliqué du club, Mazraoui continue de convaincre sur le plan individuel. Arrivé cet été en Premier League en provenance du Bayern Munich, le Marocain s’est imposé comme un titulaire indiscutable du club anglais.