Lancée d’abord en version routière et devenue une référence dans les championnats GT, la MC12 a inspiré la super voiture de sport Maserati MC20. Pour célébrer le 20e anniversaire du retour du Trident en compétition – c’était en 2004 avec l’iconique et victorieuse MC12 -, la marque aux tridents lance les MC20 Icona et MC20 Leggenda, deux séries spéciales.

La voiture emblématique 100 % Made in Italy a marqué le début d’une nouvelle ère pour Maserati en 2020 comme étant le premier modèle équipé du moteur innovant V6 Nettuno.

Les deux séries spéciales MC20 – toutes deux en édition limitée à 20 unités chacune – présentent des livrées spéciales et des contenus exclusifs inspirés respectivement par la MC12 Stradale et la MC12 GT1 Vitaphone.

La livrée de la Maserati MC20 Icona rappelle aux fans l’une des Maserati les plus emblématiques: les couleurs sont les mêmes que celles de son prédécesseur de 2004, la MC12 Stradale, qui rendait elle- même hommage au style de la Maserati Trofeo Light lorsqu’elle courait aux 24 Heures de Daytona, la première voiture à s’inspirer de la Maserati Birdcage Type 61 produite entre 1959 et 1961.

Plusieurs caractéristiques du programme de personnalisation Fuoriserie sont incluses dans la livrée Bianco Audace Matte et Blu Stradale de la MC20 Icona : des détails spéciaux et exclusifs pour une personnalisation raffinée. Le logo Maserati Fuoriserie en Bianco Audace se distingue sur le côté de la livrée dans la partie inférieure près des roues arrière, avec le logo du drapeau italien positionné sur la porte sous le lettrage MC20.

Au centre des roues chromées avec le design spécifique du Trident, les enjoliveurs sont argentés avec le logo Trident en bleu contrastant. Les étriers de frein sont également peints en bleu, les rétroviseurs sont dotés d’une fonction anti-éblouissement et le capot moteur est en fibre de carbone.

L’histoire de la MC20 Leggenda réside également dans son nom ; elle arbore une livrée en Nero Essenza et Digital Mint Matte pour reprendre les couleurs inimitables de la primée MC12 GT1 sous l’équipe Vitaphone Racing : une voiture qui a accompli l’exploit de remporter trois victoires et deux places de finaliste aux 24 Heures de Spa.

Les caractéristiques Fuoriserie de la MC20 Leggenda incluent des roues trident en Nero Lucido avec des enjoliveurs Nero Opaco et Trident Digital Mint ; le logo Trident en jaune sur la grille, les portes et le montant C ; enfin, les étriers de frein peints en noir.

Le package Fuoriserie pour les deux séries spéciales est complété par des intérieurs de course : des sièges de course monocoques légers à réglage 4 directions – la section centrale en Nero/Blu sur fond argenté pour l’Icona ou en Nero sur fond argenté pour la Leggenda – et une broderie Trident sur l’appuie-tête accompagnée des mots « Icona » ou « Leggenda » selon le modèle.

Sur le couvercle du puissant moteur Nettuno, une plaque portant l’inscription « ICONA. UNA DI 20 » ou « LEGGENDA. UNA DI 20 ».

L’intérieur des deux voitures comprend également le système sonore sophistiqué Sonus faber. Parmi les autres caractéristiques partagées par les deux versions, citons le package intérieur en fibre de carbone, le différentiel à glissement limité électronique (E-LSD), le système de levage de la suspension, les systèmes de détection des angles morts et de croisement arrière, et enfin, les tapis à l’avant et dans le coffre.

Les MC20 Icona et MC20 Leggenda célèbrent le 20e anniversaire du début d’un âge d’or pour le Trident sur la piste avec la légendaire MC12 GT1 : entre 2004 et 2010, elle a remporté 27 victoires dans les championnats FIA GT, a inscrit son nom trois fois au palmarès des 24 Heures de Spa et a remporté six championnats par équipes avec Vitaphone Racing et cinq championnats des pilotes – dont deux championnats du monde FIA GT1 – ainsi que deux championnats des constructeurs pour Maserati.

En 2004, la MC12 Stradale a donné un nouvel élan à la ferveur de course de Maserati : conçue par Giorgetto Giugiaro avec son moteur 12 cylindres dérivé de Ferrari (MC signifie « Maserati Corse », 12 fait référence au V12), elle reste la voiture de série la plus rapide jamais produite par Maserati – la vitesse maximale était de 330 km/h avec une accélération de 0 à 100 en 3,8 secondes. Seulement 50 exemplaires ont été fabriqués.

Aujourd’hui, l’histoire de ces triomphes et d’une voiture qui a incarné l’esprit sportif de Maserati et son ADN voué à l’excellence se reflète dans les MC20 Icona et MC20 Leggenda, comme pour représenter un passage de témoin entre père et fils.