Trois Français sur quatre estiment qu’Emmanuel Macron n’a pas tenu compte des résultats des législatives en désignant à Matignon le LR Michel Barnier, une courte majorité se disant favorable à une motion de destitution du chef de l’Etat, indique un sondage Elabe publié vendredi.

Plus de la moitié des personnes interrogées (55%) se disent même d’accord avec les propos du patron de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon qui a accusé le chef de l’Etat d’avoir « volé l’élection au peuple français« , révèle cette enquête d’opinion réalisée pour BFMTV.

Si 74% des Français jugent qu’Emmanuel Macron n’a pas tenu compte des résultats des législatives contre 26% qui pensent le contraire, ils sont 40% à considérer la nomination de Michel Barnier comme « une bonne chose pour le pays« , contre 29% pour qui il s’agit d' »une mauvaise chose« .

Dans ce premier sondage publié après l’arrivée du nouveau chef du gouvernement à Matignon, l’opinion est partagée sur sa capacité à éviter une motion de censure (50% non contre 48% oui), et une large majorité (73%) approuve le positionnement du RN de « juger sur pièces » avant de décider de censurer le gouvernement.

Une courte majorité (52%) des Français s’attend à ce que Michel Barnier parvienne à constituer un « gouvernement de rassemblement » et une large majorité (76%) souhaite qu’il reste « le plus autonome possible dans ses prises de décision, quitte à parfois s’opposer à Emmanuel Macron« .

Les Français préfèrent que les futurs ministres soient issus de la société civile et qu’ils n’appartiennent à aucun parti (74%), tandis qu’une courte majorité souhaite qu’ils soient issus du PS (56%) et des Républicains (53%), et seulement 43% du camp présidentiel.

Sondage réalisé par Internet du 5 au 6 septembre 2024, auprès d’un échantillon de 1.007 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur entre 1,4 et 3,1 points.