Ports du sud: les conditions météo rendent difficile la navigation 

Les conditions météorologiques difficiles empêchent la navigation normale des navires de pêche dans de nombreux ports du sud du Royaume, notamment ceux de Laâyoune, Agadir, Dakhla et Sidi Ifni, apprend-on du Département de la Pêche Maritime.

Dans les côtes nord du port de Laâyoune, les conditions météorologiques connaîtront des perturbations, à partir du 5 avril 2023 et des rafales de vents dans le secteur Nord-Est à Nord de 5 à 6 beauforts (BFT) accompagnés de vagues de 2 à 3 mètres et une mer agitée à fort agitée.

S’agissant de la ville d’Agadir, elle connaîtra à partir du 4 avril 2023 des rafales de vents d’une vitesse de 8 BFT, et ce jusqu’au 5 avril 2023.

Selon les prévisions météorologiques attendues au cours des prochains jours, le vent continuera à souffler fortement dans la ville de Dakhla, jusqu’à atteindre une vitesse de 7 BFT, tandis que la hauteur de la mer dépassera 2 mètres.

En ce qui concerne Sidi Ifni, ses côtes seront marquées par des vagues dangereuses d’une hauteur de 4 mètres et des vents du nord d’une force de 4 BFT.

Dans ce sens, les délégations de la Pêche Maritime des différentes villes concernées relevant du Département de la pêche maritime, ont appelé tous les propriétaires et capitaines de bateaux de pêche et de pêche traditionnelle à faire preuve de prudence pour leur sécurité et à préserver les vies humaines et les unités de pêche jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent.

Ces fluctuations météorologiques mettent les flottes en oisiveté d’urgence, d’autant plus que la Direction générale de Météorologie (DGM) avait signalé ce phénomène météorologique, caractérisé par des vents violents.