Lamia Boumehdi est devenue un symbole de résilience et de succès du football africain, passant d’une brillante carrière de joueuse à un rôle de coach accompli. Elle a récemment marqué l’histoire en guidant l’équipe féminine du TP Mazembe vers son premier sacre en Ligue des Champions africaine. Ce parcours remarquable est le fruit d’années de travail acharné, de passion et de défis surmontés. Retour sur le parcours inspirant de l’une des meilleures coache du continent.

Lamia Boumehdi est une pionnière du football national dans une société où ce sport reste encore majoritairement dominé par les hommes. Soutenue par sa famille depuis son jeune âge, elle a gravi les échelons rapidement.

Née à Berrechid en 1983, Lamia Boumehdi découvre très tôt sa passion pour le football. Elle rejoint des équipes locales, où elle impressionne par sa technique et son intelligence de jeu. Son talent attire rapidement l’attention, et à seulement 16 ans, elle est appelée en équipe nationale par le sélectionneur Alaoui Slimani. Elle devient alors la plus jeune joueuse à porter le maillot de l’équipe A marocaine, participant à des compétitions majeures comme la Coupe d’Afrique des Nations 2000 en Afrique du Sud.

Lire aussi: Ligue des champions féminine: l’AS FAR battu en finale par TP Mazembe (0-1)

Lamia débute sa carrière professionnelle dans des clubs marocains de premier plan. Grâce à sa vision de jeu et son leadership naturel, elle devient rapidement une joueuse clé, ce qui lui ouvre les portes de la sélection nationale.

Sa carrière de joueuse s’enrichit également d’expériences internationales. Elle évolue dans des clubs en Italie, en Norvège et au Liban, une rareté pour une joueuse marocaine à l’époque. Toutefois, en pleine ascension, elle est frappée par une blessure grave: une rupture des ligaments croisés qui met fin à sa carrière à seulement 27 ans.

Sa carrière de joueuse prend un tournant brutal avec cette blessure sérieuse qui la contraint à s’éloigner des terrains. Mais Lamia ne se laisse pas abattre. Déterminée à rester dans le monde du football, elle entame une reconversion. En 2015, elle suit une formation à l’Université de Leipzig, en Allemagne, pour approfondir ses connaissances en sciences du sport.

Leading TP Mazembe to their first ever title, Lamia Boumehdi is the coach of the tournament. 👏 #CAFWCL2024 | @TPMazembe pic.twitter.com/KIDVeasIeJ

De retour au Maroc, elle prend les rênes du club féminin du Wydad de Casablanca en 2016, avant de gravir les échelons comme sélectionneuse des équipes nationales U17 et U20. Sous sa direction, l’équipe U20 décroche une médaille de bronze aux Jeux africains de 2019, une première pour le Maroc dans cette catégorie. La même année, ses joueuses remportent le tournoi de l’UNAF. Son approche moderne du jeu et son souci du détail contribuent à l’amélioration des performances de l’équipe.

Former Morocco 🇲🇦 international Lamia Boumehdi is slowly and surely leaving her mark with girls youth football in her country coaching the U17s and U20s.

After playing friendly games against Ghana last month, her next assignment is against Liberia this month. Exposure. pic.twitter.com/hTRtUW9boh

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) December 19, 2020