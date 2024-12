Une pays arabe figure dans le top 20 mondial des utilisateurs de Pornhub, selon le dernier rapport annuel du célèbre site de contenus pour adultes.

Comme il est de tradition depuis quelques années, le site Pornhub a récemment publié son rapport annuel sur les tendances en matière de pornographie. On y apprend qu’un pays arabe figure dans le top 20 mondial en termes de connexions sur le célèbre site. Il s’agit de l’Egypte qui occupe la 17e place devant le Chili et le Pérou.

Le pays nord-africain est surtout le 1er au monde pour ce qui concerne la proportion de jeunes utilisateurs de Pornhub âgés entre 18 et 24 ans (50%). Idem pour les 25-34 ans (30%). Néanmoins, il est le dernier du top 20 pour la catégorie des 45 ans et plus, selon le rapport, qui ajoute, sans surprise, que l’Egypte a le plus grand nombre de visionneurs de la génération Z, qui ont grandi en utilisant des smartphones.

En terme de temps passé par visite sur le site, les Egyptiens grimpent dans le top 20 mondial, à la 13e place, avec 9 minutes et 8 secondes. A noter que le pays des Pharaons reste friand de contenu «local».

La première place mondiale reste inchangée, détenue par les Etats-Unis, ce qui ne surprend personne. En 2e position, on retrouve… la France qui a vu ses connexions au site porno exploser durant les derniers JO. Derrière, les Philippines arrivent à la 3e place. On retrouve également des pays comme le Brésil, qui a progressé de 3 rangs à la 7e place, le Pérou qui clôt le top 20 après une progression de 5 rangs, le Canada, l’Ukraine, l’Espagne, ou encore l’Australie, qui recule de 4 rangs à la 17e position. Menacée par l’Egypte?