Plus de 110 Espagnols sont détenus dans les prisons marocaines, selon les chiffres du ministère espagnol des Affaires étrangères. Dans la majorité des cas, ils ont été condamnés pour des affaires liées au trafic de drogue.

« Près d’un millier d’Espagnols sont actuellement incarcérés dans une prison à l’étranger », dont une centaine au Maroc, révèle le média espagnol The Objective. Selon le journal en ligne qui s’appuie sur les données en possession du ministère des Affaires étrangères, datant du 1er octobre dernier, 992 détenus de nationalité espagnole sont dans des prisons en dehors de la péninsule ibérique. Parmi eux, 875 sont des hommes et 117 sont des femmes..

The Objective dit avoir obtenu ces données actualisées en exclusivité grâce à une demande de transparence qui détaille les détenus par pays. Et le plus grand nombre de détenus espagnols se trouvent en France (190) et en Allemagne (131). Le Maroc occupe la 3e position avec 113 détenus espagnols.

« Le profil des détenus est généralement similaire en termes d’infractions commises, mais les antécédents carcéraux et les sanctions varient en fonction du territoire où l’infraction est commis et la peine purgée, car de nombreuses décisions dans ce domaine dépendent de la situation économique du pays et de son engagement en faveur des droits de l’homme, entre autres facteurs », poursuit la publication.

Entre 70% et 80% des cas, les peines d’emprisonnement sont liées au trafic de drogue, principalement des affaires de mule, c’est-à-dire de la drogue cachée dans le corps. Et dans la grande majorité des cas, il s’agit de personnes avec des casiers vierges. Seuls 13% de ceux qui sont actuellement incarcérés à l’étranger sont accusés de crimes de sang ou d’agressions sexuelles, selon la Fondation +34.