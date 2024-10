Une opération sécuritaire conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane au niveau du poste-frontière El Guergarat, au sud de la ville de Dakhla, a permis mardi de mettre en échec une tentative de trafic international d’une importante cargaison de drogues dures et la saisie de 37 kg et 635 grammes de cocaïne destinée au Maroc en provenance de l’étranger.

Les opérations de contrôle des frontières et de fouille minutieuse ont permis la découverte de cette cargaison de drogues dures sous forme de 36 ballots dissimulés minutieusement dans la cabine d’un camion de transport international de marchandise immatriculé au Maroc qui transportait une cargaison de fruits secs immédiatement après son arrivée au poste-frontière El Guergarat.

Le véhicule était en provenance d’un pays d’Afrique subsaharienne, indique une source sécuritaire, faisant état de l’arrestation du conducteur du camion, un Marocain âgé de 30 ans.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les ramifications locales et internationales de cette activité criminelle et l’arrestation de l’ensemble des personnes impliquées, ajoute la même source.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de la DGSN afin de lutter contre le trafic international de drogues et plus particulièrement le commerce illicite de drogues dures et de psychotropes en provenance de l’extérieur du Maroc.