Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025, dont les grandes lignes ont récemment été dévoilées par le ministère de l’Économie et des Finances, annonce des réformes prometteuses pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) au Maroc.

Le PLF 2025 s’inscrit dans la continuité des orientations stratégiques du Maroc, dictées par Sa Majesté dans son discours du Trône, marquant ses 25 ans de règne. Ce projet se structure autour de quatre priorités majeures, dont plusieurs sont susceptibles de bénéficier directement aux TPME. Parmi celles-ci, l’accent mis sur la consolidation de l’investissement et la création d’emplois figure en bonne place.

En effet, le document cadre du PLF 2025 souligne l’engagement de l’État à soutenir les TPME à travers certaines mesures clés incluses dans une feuille de route stratégique pour la période 2023-2026. Parmi les points majeurs de cette stratégie, figure l’amélioration du climat des affaires dont l’objectif est de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises. Cette amélioration se concrétisera par une réforme du système de passation des marchés publics, une meilleure accessibilité aux financements coopératifs, ainsi que la réduction des délais de paiement. Ces réformes répondent aux attentes de longue date des entrepreneurs, qui y voient une opportunité pour alléger la pression financière qui pèse sur leurs structures.

Outre les réformes institutionnelles, le PLF 2025 ouvre la porte à de nouvelles opportunités économiques dans plusieurs secteurs clés. Les secteurs de l’éducation, de la santé, et du sport sont identifiés comme des axes prioritaires avec des projets de construction et de réhabilitation d’infrastructures. Ces chantiers prometteurs représentent autant d’opportunités pour les TPME.

Des opportunités sectorielles

Ajoutés à ceux précités, le secteur du dessalement de l’eau de mer mis en avant dans ce document d’orientation. Il apparaît comme un domaine dans lequel l’État est prêt à soutenir les initiatives privées, ce qui pourrait offrir de nouvelles perspectives aux entreprises innovantes, en particulier celles spécialisées dans les technologies vertes et les solutions écologiques. Le tourisme, par ailleurs, occupe une place centrale dans le PLF 2025. Le gouvernement ambitionne d’attirer plus de 17 millions de touristes, avec un revenu estimé à 120 milliards de dirhams et la création de 200 000 emplois.

Pour atteindre ces objectifs, l’État a mis en place le programme « Cap Hospitality », doté d’une enveloppe de 4 milliards de dirhams. Ce fonds servira à moderniser le parc hôtelier national via des prêts gratuits et sans intérêts, intégralement pris en charge par l’État. Ce qui du reste est une véritable aubaine de développement pour les TPME Entre réforme des marchés publics, nouvelles opportunités sectorielles et soutien à l’investissement, ce PLF, tout en s’inscrivant dans une dynamique de modernisation de l’économie marocaine, renforcera l’intégration des TMPE à la dynamique de croissance.