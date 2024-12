Le gouvernement a validé, ce lundi, un amendement dans le PLF 2025 visant à exonérer des pensions de retraites de l’impôt sur le revenu. Cette mesure sera appliquée de manière progressive.

Lors de son exposé devant la chambre des conseillers, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a annoncé, ce lundi, l’adoption d’un amendement du Projet de loi de finances (PLF 2025) ouvrant la voie à l’exonération totale des pensions de retraite.

Cette nouvelle mesure se fera en deux tranches. La première sera appliquée dès janvier 2025 avec une déduction de l’impôt 50%. Puis, en 2026, l’exonération devra être totale. Il s’agit toutefois d’une disposition qui ne concerne que les pensions et rentes viagères entrant dans le cadre des régimes de base. Les retraites complémentaires, elles, continueront d’être assujetties à l’IR.

« Nous essaieront d’inclure la catégorie des retraités » lors de la deuxième lecture du PLF-2025, a promis le ministre. Les réformes fiscales initiées en 2023 permettront de porter les recettes fiscales de l’État de 201 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 à plus de 329 MMDH prévus en 2025, soit une hausse de plus de 63% (+127 MMDH), a-t-il dit.

Il a expliqué que cette augmentation a été réalisée grâce à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la collecte des recettes par retenue à la source sans recourir à une pression fiscale supplémentaire, ajoutant que la poursuite des efforts permettra au gouvernement de doubler les recettes fiscales dans le cadre de la loi de finances (LF) 2026.

Ces réformes fiscales « fondamentales et cruciales » ont été accompagnées d’une panoplie de réformes soucieuses de la lisibilité des impôts et de leur accessibilité à tous, tout en simplifiant les démarches et renforçant la lutte contre la fraude fiscale, notamment par l’amélioration des procédures de contrôle et la généralisation progressive du principe de la retenue à la source, a conclu Lekjaa.