Se fixant comme objectif de réduire le déficit budgétaire à 3,5% du PIB en 2025, en baisse d’un demi-point par rapport à l’exercice en cours, le gouvernement compte taxer davantage la consommation de boissons alcoolisées, de bières et de tabac.

En quête d’un équilibre budgétaire tant recherché depuis 2008 – la dernière année budgétaire excédentaire – le gouvernement Akhannouch veut renforcer ses recettes fiscales en augmentant la pression fiscale sur les produits de consommation.

L’exécutif compte sur les taxes intérieures de consommation (TIC) sur les vins et alcools, les bières et surtout les tabacs manufacturés pour augmenter ses recettes publiques de 14,49% l’année prochaine, en atteignant 657,8 milliards de dirhams (MMDH).

Rien qu’avec ces trois composantes, le PLF 2025 prévoit des recettes de 16,443 MMDH (16.443.520.000 dirhams). Le gouvernement vise ainsi des recettes de 1.190.500.000 dirhams des TIC sur les vins et alcools, de 1.553.000.000 dirhams sur les bières et de 13.700.020.000 dirhams sur les tabacs manufacturés.

Le gouvernement, dans son nouveau projet financier, a choisi de miser sur des sources fiscales stables, en particulier les taxes sur la consommation, afin de garantir un financement important et stable, tout en évitant les perturbations de recouvrement. Cela concerne particulièrement l’augmentation de l’imposition sur les produits les plus consommés par les Marocains, notamment les cigarettes, pour lesquelles le recouvrement prévu cette année est de 12,5 MMDH, contre 13,7 MMDH pour l’année suivante.

Le double des recettes des phosphates

Ce PLF a suscité des préoccupations quant aux attentes des Marocains concernant les sources de revenus du budget général du Trésor, car les chiffres montrent que les recettes provenant de l’imposition sur le tabac manufacturé représentent presque le double des revenus prévus des bénéfices du groupe OCP, considéré comme la principale source de richesse nationale, estimées à 7,5 MMDH. La différence entre ces deux sources de revenus s’élève à 6,200 MMDH.

Le PLF 2025 confirme également l’orientation du gouvernement vers une dépendance accrue aux taxes sur les produits les plus consommés, en prévoyant une augmentation des recettes fiscales de 2,743 milliards de dirhams (2.743.500.000 dirhams) l’année prochaine pour la consommation d’alcool et de bière, contre 2,014 milliards de dirhams (2.014.520.000 dirhams) prévus cette année.

Premiers contributeurs aux recettes du Trésor

Le PLF 2025, actuellement en discussion au sein de la Chambre des représentants, prévoit des recettes fiscales et non fiscales d’un montant total de 368 MMDH, soit une augmentation de 18,47%, soutenue par une hausse des recettes provenant des différentes catégories budgétaires proposées.

Les impôts représentent 80% de ces recettes, tandis que le gouvernement compte sur les bénéfices des entreprises et des établissements publics (EEP) pour un montant dépassant 16,5 MMDH, répartis entre l’OCP (7,5 MMDH), l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (environ 6 MMDH) et Bank Al-Maghrib (3 MMDH), ainsi que des ressources provenant de privatisations s’élevant à 6 MMDH. Ainsi, les fumeurs et les buveurs demeurent les premiers contributeurs aux recettes du Trésor.