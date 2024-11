Plasturgie: perspectives optimistes pour les TPME et startups du secteur

Les Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) ainsi que les startups du secteur de la plasturgie devraient bénéficier des récentes conventions signées lors de la Journée nationale de l’Industrie. C’est, en tout cas, l’avis de Nabil Saouaf, directeur général de la Fédération marocaine de plasturgie (FMP).

Nabil Saouaf, directeur général de la FMP exprime des perspectives encourageantes pour le tissu entrepreneurial de la plasturgie au Maroc, en particulier pour les TPME et startups. Et ce, grâce aux nouvelles orientations annoncées en faveur du financement de la R&D et de l’innovation. Ces orientations, révélées lors de la Journée nationale de l’Industrie, organisée le 16 octobre dernier à Benguérir, visent à soutenir la compétitivité du secteur en encourageant les projets innovants.

«Ces nouvelles orientations pourraient avoir un impact significatif sur les TPME et l’écosystème des startups», explique Saouaf. Parmi les effets attendus, il cite un accès facilité aux financements et un renforcement de l’innovation. Selon lui, les entreprises pourront bénéficier de subventions ou de cofinancements pour des projets novateurs, leur permettant ainsi de développer de nouvelles technologies, de produire des plastiques recyclables, et de mettre en place des procédés respectueux de l’environnement.

Concernant l’innovation, Saouaf souligne que les fonds dédiés à la R&D encouragent la recherche de solutions inédites. Il invite ainsi les TPME et startups du secteur à investir dans des domaines clés tels que la production de plastiques biodégradables, l’optimisation de la chaîne de recyclage et l’amélioration des procédés de fabrication. «Les startups du secteur pourraient ainsi saisir des opportunités pour tester et valider de nouvelles idées répondant aux besoins émergents», conseille-t-il.

La durabilité, un axe clé

L’investissement dans l’innovation permettrait également aux entreprises marocaines de la plasturgie d’améliorer leur compétitivité face aux acteurs internationaux. Selon le directeur de la FMP, les TPME et startups «pourront ainsi pénétrer de nouveaux marchés, en particulier ceux exigeant des produits durables et respectueux de l’environnement». Il estime qu’atteindre ce niveau de compétitivité est essentiel pour garantir la pérennité et la croissance de ces entreprises.

Une autre opportunité pour le secteur réside dans la collaboration entre entreprises, centres de recherche et universités. «Les TPME et startups pourront ainsi accéder à des ressources et des expertises techniques qu’elles ne possèdent pas en interne», explique Saouaf. Cette synergie est, selon lui, primordiale pour développer des solutions innovantes et renforcer l’ensemble de l’écosystème de la plasturgie.

Enfin, la durabilité est un axe majeur des nouvelles priorités de financement, incitant les entreprises à adopter des pratiques durables dans leurs opérations. Cela pourrait se traduire par une meilleure conformité environnementale, notamment dans les segments des plastiques recyclables et biodégradables.

Nabil Saouaf estime, en somme, que ces orientations permettront aux TPME et startups de la plasturgie de s’orienter vers davantage de durabilité et d’innovation, tout en développant une compétitivité solide et structurelle.