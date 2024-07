Le sélectionneur de l’Argentine Javier Mascherano a affirmé qu’il avait fait le choix « d’avancer » et de se « concentrer » sur « le foot », après la décision de la FIFA rejetant la plainte déposée par Fédération Argentine de Football à la suite des événements survenus lors du match perdu contre les Lionceaux de l’Atlas (2-1), mercredi dernier, aux Jeux olympiques de Paris 2024.

L’ancien international argentin a affirmé qu’il avait fait le choix « d’avancer » et de se « concentrer » sur « le foot », après la victoire contre l’Irak samedi (3-1) et dans le contexte tendu autour de la sélection argentine.

Interrogé sur le match interrompu contre le Maroc mercredi et contre le vol dont a été victime un de ses joueurs, le coach a répondu: « Non, on n’a pas parlé de ça. Il y a deux options: soit tu restes bloqué, soit tu avances et tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, c’est-à-dire jouer au foot, c’est ce que j’ai suggéré: jouer le mieux au foot », a-t-il répondu après la victoire samedi, qui a suivi la défaite contre le Maroc (2-1).

A la suite des événements survenus lors de cette défaite contre les Lionceaux de l’Atlas, la Fédération argentine de football a porté plainte, qui a été rejté ce samedi par la Commission de discipline de la FIFA.

La Commission de discipline de la FIFA, qui a nommé mercredi un expert intégrité afin d’accompagner les enquêteurs quant aux incidents qu’a connus la fin du match Maroc-Argentine, a rejeté ce samedi la plainte formelle déposée mercredi par la Fédération Argentine de Football à la suite des événements survenus à la fin du match Maroc-Argentine comptant pour la première journée (groupe B) aux JO de Paris 2024, selon le compte X spécialisé Soccer 2012.

Ce recours argentin intervenait à la suite de la confusion provoquée en fin de ce match, qui s’est soldé en faveur des Lionceaux de l’Atlas (2-1), par l’arbitre suédois qui a ajouté 15 minutes d’arrêts de jeu avant d’interrompre la rencontre après que des supporters marocains aient envahi le terrain après le deuxième but refusé de l’Argentine.

Le match a repris près de deux heures plus tard. Après consultation de la VAR, le deuxième but argentin a été annulé et le match a repris pour trois minutes. Ce match s’est soldé par une victoire des Lionceaux de l’Atlas (2-1).

Cette décision de la Commission de discipline ne sera pas la dernière concernant ce match polémique étant donné qu’avant la FIFA, le Comité d’organisation des Jeux olympiques a lui aussi ouvert une enquête suite au chaos survenu lors de la fin matche Argentine-Maroc, et ce, dans le but de déterminer la gravité des incidents.

Les plaintes argentines

Notons que le joueur Thiago Almada a porté plainte pour le vol de bijoux à Saint-Etienne d’une valeur estimée à 50.000 euros à la veille du match contre les Marocains.

Avec cette victoire, l’Argentine se relance dans la course aux quarts de finale.

En quart, les coéquipiers du champion du monde Julian Alvarez pourraient rencontrer la France, dans un contexte tendu, quelques jours après qu’une chanson aux propos racistes entonnée par les joueurs de l’équipe d’Argentine de football, fêtant leur victoire à la Copa America.

Si la France de Thierry Henry termine en tête du groupe A et l’Argentine deuxième du groupe B, les deux équipes se rencontreront en quart de finale à Bordeaux.

Interrogé sur ce potentiel match contre les Bleus, Javier Mascherano n’a pas souhaité répondre: « On doit jouer face à l’Ukraine d’abord (mardi), ce sera une finale pour nous. On ne pense pas au prochain tour », a-t-il affirmé.

Samedi, dans un stade rempli au deux-tiers et acquis à la cause des Irakiens venus en nombre, les Argentins ont été sifflés à plusieurs reprises, notamment au moment de l’hymne national.