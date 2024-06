Dans le cadre du lancement de la saison estivale 2024, la Commune de Casablanca a dévoilé un plan d’action intégré pour un été propre et divertissant. Ce programme vise, entre autres, l’animation des principales places publiques, l’entretien de leur propreté et la mise à disposition des infrastructures nécessaires.



Le programme de la Commune s’engage à offrir aux Casablancais un été hors du commun, et promet de satisfaire les besoins diversifiés de toutes les tranches d’âge.

Installations récréatives et sportives sur les plages

L’été est synonyme de plage. Dans ce sens, la Commune de Casablanca prévoit la mise en place de divers équipements récréatifs et sportivs au niveau des plages de Lalla Meryem et Aïn Diab. Ces équipements incluent des espaces pour les sports de plage, des scènes pour des spectacles gratuits, des zones pour des concours ouverts, et des espaces divers pour les enfants.

Et afin de mettre fin à l’anarchie sur les plages, «ces plages sont également équipées de transats, de parasols, de chaises et de tables disponibles à la location sur les espaces représentants les 20% de la surface de sable accessible, conformément aux dispositions nationales relatives à la gestion des plages», ajoute la Commune dans un communiqué.

La même source précise également que 80% de la surface de sable est dédiée à la baignade libre, sans frais. Les estivants sont ainsi invités à prendre attache avec les autorités et les agents de la force publique présents sur place en cas de demande de frais ou d’obligation d’utilisation des équipements loués.

Animation artistique et culturelle

En partenariat avec des intervenants locaux, un programme dense et riche en activités culturelles et divertissantes a été également élaboré. Débutant dès le week-end prochain, il comprend des spectacles et des performances artistiques sur la promenade de la mosquée Hassan II, ainsi que dans les lieux publics célèbres tels que la place Mohammed V, la place Rachidi, la place des Nations unies, le parc de la Ligue arabe, la place du Vélodrome, la place Bechar LKhair, la place de l’ancienne mosquée de Aïn Chock, la place El Wahda alarabia, la place Anwal, la place Garage Allal, et le parc Jnane El Louz, en plus des diverses activités de proximité organisées directement par les 16 arrondissements.

Pour accompagner ce programme, la Commune de Casablanca a intensifié son dispositif de nettoyage. Le nombre d’agents mobilisés à cet effet a été augmenté à environ 6.000, avec l’affectation de 100 agents dédiés au nettoyage des plages d’Aïn Diab et l’ajout de 100 poubelles supplémentaires tout au long des promenades, en plus des cribleuses et équipements de collecte et de nettoyage des déchets sur les plages.