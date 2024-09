À la suite de la diffusion de photos montrant des migrants en maillot de bain assises près de véhicules des Forces auxiliaires, le parquet a annoncé ce mardi l’ouverture d’une enquête.

Le Procureur général près la Cour d’appel de Tétouan a annoncé l’«ouverture d’une enquête judiciaire concernant la diffusion de photos de personnes en maillot de bain assises par terre».

«Suite à la diffusion sur certaines plateformes de réseaux sociaux de photos montrant des personnes en maillot de bain assises par terre, certaines étant face à un mur en béton, le Procureur général près la Cour d’appel de Tétouan a annoncé que le parquet avait ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour vérifier la véracité des faits et les raisons de la publication de ces photos», a annoncé le procureur général de Tétouan dans un communiqué précisant que «la Brigade nationale de la police judiciaire a été chargée de mener cette enquête».

Le communiqué du Procureur général près la Cour d’appel de Tétouan, dont H24info détient une copie, précise que «les mesures légales appropriées seront prises une fois les investigations terminées, avec une communication des résultats au public».

À Fnideq, les forces de l’ordre ont mis en échec, plusieurs, assauts massifs de migrants sur le préside occupé de Sebta depuis la nuit du samedi au dimanche 15 septembre.

Les régions avoisinantes de l’enclave occupée ont été le théâtre de scènes de va-et-vient entre les forces publiques et des groupes de migrants en situation irrégulière, qui étaient présents en nombre sans précédent pour tenter des assauts collectifs en réponse à une campagne numérique incitant à l’immigration illégale.

Cette campagne, accompagnée de slogans tels que « Rendez-vous le 15/9 » et « 15/9 Fnideq – Sebta », a attiré des centaines de jeunes et d’adolescents venant de diverses villes marocaines, ainsi que des personnes en provenance des pays maghrébins, du Moyen-Orient et d’Afrique subsaharienne.

هذا المشهد قبيل قليل من مدينة الفنيدق

رغم كل التعزيزات الأمنية القوية مما يؤكد عمق الأزمة وحالة اليأس المتقدمة لدى الشباب المعطل والمحروم من فرص الشغل في بلاده فيصر على الهروب سباحة إلى الضفة الأوروبية طلبا للخلاص رغم ما يكتنف المغامرة من مخاطرة بالروح. pic.twitter.com/5OC1gDcxmS — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) September 14, 2024

Malgré le dispositif sécuritaire renforcé avec des renforts de la Gendarmerie royale, les opérations de ratissage et les arrestations préventives, ainsi que la mise en place de points de contrôle sur les principales routes menant au nord, y compris les fouilles de véhicules et les contrôles des personnes suspectes dans les gares, de grands groupes de migrants ont réussi à atteindre la ville de Fnideq, qui est le dernier point avant Sebta.

Les migrants ont tenté de franchir les barrières de sécurité près de Bab Sebta en empruntant des sentiers montagneux dangereux ou en entrant dans la ville par des quartiers populaires éloignés des regards.

Les rues de la ville du nord sont devenues le théâtre de confrontations et de poursuites, où les forces publiques ont été attaquées avec des pierres par les migrants, ce qui a conduit les autorités à procéder à plusieurs arrestations parmi eux.

D’après plusieurs vidéos en circulation sur les réseaux sociaux, les habitants de plusieurs quartiers résidentiels de la ville ont manifesté contre les migrants qui tentaient d’entrer dans leurs quartiers à la recherche d’un refuge ou d’un endroit pour se cacher avant de continuer leur voyage vers la frontière.

مباشرة من باب #سبتة المحتلة.. تعزيزات أمنية مكثفة و ترحيل للقصـــ ــارين.. على خلفية نداء » #الهجرة_الجماعية » .. pic.twitter.com/sXMMKzqKYk — aabbir.com (@maroc_aabbircom) September 14, 2024

Les autorités ont procédé dans les premières heures de ce dimanche 15 septembre à des opérations de renvoi des mineurs vers leurs villes d’origine, tandis que les migrants des autres nationalités ont été placés sous surveillance judiciaire.

Dimanche après-midi, près de 400 migrants ont franchi toutes les barrières mises en place par les forces de l’ordre, réussissant à atteindre les frontières avec le préside occupé de Sebta. Ils ont tenté cette fois d’atteindre l’enclave via la clôture plutôt que par la mer.

Malgré l’intensification des mesures de sécurité et les confrontations qui se poursuivent depuis la soirée de samedi entre les forces publiques et des groupes de migrants de différentes nationalités, ces derniers ont pu, lors d’une deuxième tentative, arriver en nombre au poste de Bab Sebta via des zones montagneuses.

Multiplication des tentatives

Selon le site espagnol local El Faro de Ceuta, des centaines de migrants subsahariens et marocains tentent de franchir la barrière en défiant les forces de sécurité espagnoles et marocaines qui se concentrent pour empêcher l’entrée dans l’enclave.

L’alerte a été donnée vers 11h00 quand un groupe de 300 à 400 personnes, comprenant des Subsahariens, des Marocains et des Algériens, s’est approché de la frontière.

Une vidéo de Chouf TV montre des arrestations par centaines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CHOUF TV (@chouftv_official)

Vers midi, les forces de sécurité marocaines ont réussi à maîtriser la situation, mettant fin à la tentative d’intrusion.

La nuit a été difficile à Fnideq. L’approche de groupes de jeunes vers la frontière de Ceuta a conduit à un déploiement sans précédent des forces de sécurité de tous types.

Malgré l’état d’alerte et les points de contrôle installés sur les routes, qui ont permis de détecter des groupes et de fouiller les véhicules, des dizaines de personnes venues de différentes régions ont réussi à atteindre les quartiers de Fnideq et à emprunter le chemin vers Sebta, empruntant pour beaucoup des zones montagneuses.

Lire aussi: Fnideq: les autorités déjouent un assaut massif de migrants sur Sebta

Des incidents, des jets de pierres, des affrontements et des arrestations ont eu lieu. À Sebta, les forces de sécurité espagnoles restent sur le qui-vive.

Fermeture intermitente de la frontière

Les forces de sécurité espagnoles et marocaines continuent leurs efforts pour contrer les assauts massifs après plusieurs nuits de tension intense le long de la frontière. Le dernier en date est celui de la nuit du lundi au mardi 17 septembre.

Le Maroc a déployé un important dispositif sécuritaire, renforcé par des renforts de la Gendarmerie royale. Malgré les opérations de ratissage, les arrestations préventives et la mise en place de points de contrôle sur les principales routes menant au nord, y compris les fouilles de véhicules et les contrôles des personnes suspectes dans les gares, les candidats à la migration ont réussi à atteindre la ville de Fnideq, qui est le dernier point avant Sebta.

La Délégation gouvernementale espagnole à Sebta a fermé, dimanche, par « intermittente » le passage Tarajal en raison de l’approche de centaines de migrants vers le périmètre frontalier au Maroc.

La décision a été prise en collaboration «absolue» entre les gouvernements espagnol et marocain, qui collaborent depuis des jours pour contenir la migration irrégulière.