Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a appelé, mercredi, à une réunion de la Commission de l’Intérieur pour discuter des «raisons et des circonstances des tentatives de migration collective irrégulière» à Fnideq aux portes de Sebta, en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Dans une demande adressée au président de la Commission de l’Intérieur, des Collectivités Territoriales, du Logement, de la Politique de la Ville et des Affaires Administratives à la Chambre des représentants, le président du groupe PPS, Rachid Hamouni, a demandé la convocation «dans les plus brefs délais» d’une réunion de la commission pour examiner les tenants et les aboutissants de la dernière vague d’assauts des migrants sur le préside occupé de Sebta.

Le groupe du Parti du Livre exige la présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, pour répondre aux interrogations de l’opinion publique, qui a suivi avec stupéfaction, à travers les médias nationaux et les réseaux sociaux, «des tentatives de migration collective massive et illégale vers Sebta, impliquant des centaines de mineurs et de jeunes, que ce soit par la nage ou par des tentatives d’intrusion au « point de passage frontalier », suite à des publications et contenus numériques incitatifs».

Les photos qui fâchent

Dans sa demande adressée au président de la Commission, Mohamed Ouadmine, le PPS observe que «les autorités marocaines ont cherché à traiter cette situation conformément à leurs devoirs professionnels, ce qui traduit les engagements de notre pays concernant la migration irrégulière».

Et de souligner que «des photos circulant sur les réseaux sociaux, qui pourraient être liées au sujet, suscitent des interrogations quant à leurs circonstances et leur fiabilité, mais nuisent gravement à la réputation de notre pays et à ses efforts sur plusieurs fronts».

«Il est essentiel d’ouvrir un débat entre le gouvernement et les représentants de la nation, afin de dissiper toute ambiguïté entourant ces événements, d’expliquer les raisons et les circonstances de ces faits, ainsi que de traiter les divergences d’interprétation qui les accompagnent», a indiqué le président du groupe, Rachid Hamouni.

Aux origines du mal

Tout en condamnant les appels douteux aux assauts contre l’enclave occupée, le PPS a considéré qu’il s’agit de conséquences de maux profonds qui gangrènent notre société.

«Il est nécessaire d’examiner, entre les institutions exécutive et législative, quelles sont les causes qui poussent des jeunes et des mineurs à répondre à des « appels douteux » pour une migration collective et illégale, notamment en ce qui concerne les politiques publiques supposées orientées vers l’amélioration des conditions de vie de millions de jeunes», peut-on lire dans la demande.

«Il est important d’étudier comment les autorités de notre pays gèrent de tels événements, tant au niveau préventif qu’à celui du traitement post-événement, sur les plans politique, communicationnel, juridique, développemental et sécuritaire», conclut le PPS dans sa demande.