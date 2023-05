Outre la représentation de leurs pays, les diplomates étrangers au Maroc passent de plus en plus de temps à visiter et promouvoir les richesses du royaume. Illustrations.

Sur leurs réseaux sociaux, les ambassadeurs au Maroc partagent de plus en plus avec leur communauté leur découverte du Royaume et non sans plaisir. On observe une nouvelle génération de diplomates plus « cool » qui contribuent au rayonnement du pays.

Ces derniers jours, Véronique Petit, ambassadrice de Belgique a visité l’Oriental avec le « train du désert », « dans un paysage magnifique et époustouflant », écrit-elle sur Twitter.

A la découverte de l´Oriental 🇲🇦 avec le "train du désert" 🏜 de Oujda à Bouarfa dans un paysage magnifique et époustouflant.

Et quelle surprise de découvrir que le plus ancien wagon du "train du désert" de l´#ONCF est un ancien wagon des chemins de fer 🇧🇪! @BelgiqueMaroc pic.twitter.com/CRJwH40CLA — Veronique PETIT (@VeroniqueBPetit) May 19, 2023

Le périple ferroviaire Oujda Bouarfa nous a permis de réapprendre l´art de voyager lentement. Arrêts causés par le sable mais ce trajet via Tendrara restera dans nos mémoires.Merci à notre collègue🇨🇭, son compatriote E. Kunz passionné de 🚂 et @ONCFgroup pour ce voyage pic.twitter.com/xyD3sTC0s9 — Veronique PETIT (@VeroniqueBPetit) May 19, 2023

L’ambassadeur du Royaume-Uni, Simon Martin, visitait Fès en octobre dernier.

On se souvient également de la halqa qu’il avait animé à la célèbre place de Jemaâ El-Fna de Marrakech, dans le cadre de la première édition du Festival International du Conte de la ville ocre, en février 2022.

De son côté, l’ambassadeur suisse, Guillaume Scheurer, mentionne ce jour son « grand bonheur de découvrir Figuig » et son « envie d’y rester quelques jours », sur son compte Twitter. Il promouvait aussi le 15 mai dernier un pop-up souk marrakchi à Zurich.

Un grand bonheur de découvrir #Figuig, cité et oasis millénaires sur le chemin des caravanes. Tellement envie d’y rester quelques jours 😎 pic.twitter.com/v9b3KutmRt — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) May 20, 2023

Le savoir-faire artisanal du #Maroc à l'honneur au Pop-up Souk inspiré par #Marrakech au grand magasin PKZ à #Zürich , par BE THE SOUK. Feel the Moroccan vibes in Switzerland! 🇲🇦🤝🇨🇭 pic.twitter.com/9A86MqGe8z — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) May 15, 2023

Quant à Jeroen Roodenburg, ambassadeur des Pays-Bas, nous pouvions le voir le 12 mars dernier « explorer le Haut-Atlas à vélo » et diffuser sur Twitter deux clichés de son expédition.