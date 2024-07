Peugeot Maroc a récemment dévoilé le tout nouveau Peugeot Rifter, un modèle qui allie robustesse et élégance, conçu pour répondre aux besoins des familles en quête de polyvalence, mais aussi des professionnels à la recherche d’un véhicule pratique.

Le nouveau Peugeot Rifter intègre le célèbre Peugeot i-Cockpit, promettant une expérience de conduite à part. Construit sur une nouvelle plateforme, le véhicule assure résistance et endurance. Disponible en version 5 places, il se distingue par sa polyvalence, sa modularité et sa praticité, répondant ainsi aux attentes des explorateurs du quotidien.

Le Rifter se démarque par une personnalité forte et dynamique. Son design extérieur est caractérisé par une face avant moderne et robuste, arborant le Lion au centre d’une calandre verticale typique de la gamme Peugeot. Son regard félin, agrémenté de la signature lumineuse LED à trois griffes, et ses proportions équilibrées avec un capot court et une ceinture de caisse haute, lui confèrent un style affirmé et athlétique. Le véhicule est solidement posé sur des jantes de 16 pouces, offrant un large hayon à l’arrière et des feux expressifs.

À l’intérieur, le nouveau Peugeot Rifter propose de nombreux équipements, dont le volant compact à doubles méplats, l’écran tactile capacitif de 10 pouces et le combiné tête haute de 10 pouces. Le poste de conduite, agrémenté de basculeurs chromés élégants et d’un frein à main électrique, allie praticité et élégance, tout en offrant de grands espaces de rangement.

Basé sur la plate-forme EMP2, reconnue pour ses qualités dynamiques, le véhicule offre un compromis confort/comportement de haut niveau. La position de conduite haute, le rayon de braquage de 10,9 m et la garde au sol rehaussée garantissent une excellente maniabilité et des aptitudes « tous chemins » impressionnantes, idéales pour les escapades au grand air et les longs trajets.

La connectivité est également au rendez-vous avec un grand écran tactile couleur de 10 pouces, accompagnée de deux prises USB type-c et d’une connexion Bluetooth. Le système Mirror Screen, compatible avec Mirrorlink, Apple Carplay et Android Auto, assure une expérience d’infotainment de dernière génération.

Le Peugeot Rifter se distingue également par sa fonctionnalité intelligente et son volume modulable. La version 5 places, d’une longueur de 4,40 m, offre un coffre spacieux avec une capacité de chargement allant de 775 litres à 3500 litres avec les sièges rabattus. Les portes latérales coulissantes, optimisées pour un accès facilité, et la lunette arrière ouvrante intégrée au hayon, ajoutent une touche de praticité unique dans cette catégorie..

Le Peugeot Rifter est propulsé par un moteur Diesel 1.5 BlueHDi de 100 CV, d’une puissance de 6 CV et d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

A partir de 260.900 DH

Fiche technique:

Finition Active

La finition Active du Rifter comprend une multitude de fonctionnalités conçues pour offrir confort et sécurité. Parmi les équipements principaux, on retrouve:

– Aide au démarrage en côte

– Airbags frontaux et latéraux

– ABS + AFU + ESP

– Condamnation centralisée à distance des ouvrants par plip

– Radar de recul et vitres arrière électriques

– Banquette AR escamotable 2/3 – 1/3

– Climatisation manuelle

– Lève-vitres avant électriques

– Limiteur de vitesse/régulateur de vitesse

– Essuie-vitres automatiques

– Écran tactile capacitif 10″ avec Fonction Mirror Screen

– Capucine de rangement

– Rétroviseur extérieur couleur caisse

– Projecteurs avant LED 3 Signature DRL 3 griffes

– 2 prises USB Type-C

Finition Allure

La finition Allure, plus haut de gamme, ajoute plusieurs équipements supplémentaires pour un confort et une commodité accrus, notamment:

– Airbags rideaux

– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

– Lève-vitres avant électriques

– Aide au stationnement AR

– Accoudoir AV

– Jantes Aluminium 16″ TARANAKI

– Volet AR ouvrant avec surteintage des vitrages

– Barres de toit longitudinales noires

– Banquette AR escamotable 3/1/3