Blessé, Neymar est pourtant apparu dans les rues de Doha et même sur la pelouse. Les images ont été reprises par plusieurs médias sérieux, mais en réalité il ne s’agissait que de son sosie très « convaincant ».

« Neymar a été aperçu en train de se promener dans les rues de Doha », rapporte la chaîne de télévision américaine Fox.

Suivi par une foule, le joueur n’est accompagné que par un seul garde du corps. Un indice qui aurait pu mettre la puce à l’oreille au média américain. Car en effet, il ne s’agissait pas de la star brésilienne, mais de son sosie. La chaîne a fini par présenter ses excuses.

Mais les médias n’ont pas été les seuls à tomber dans le piège. Les supporters et même la sécurité ont eux aussi été bernés.

Umm, @neymarjr just casually taking in the action from the stands here at 974 😮😎🇧🇷 #BRASUI #FIFAWorldCup #Neymar pic.twitter.com/MHnQ7lN7tc

— Sarah Widera (@SarahWidera) November 28, 2022