La nouvelle chanson de Shakria a eu l’effet d’une bombe. Et pour cause: elle s’adresse explicitement à son ex, le footballeur Gérard piqué. Un single dans lequel la chanteuse règle ses comptes avec lui, quelques mois seulement mois après leur séparation.

En une heure, la chanson de Shakira dans le Bzrp Music Sessions a fait plus 4 millions de vues et frôle depuis un record sur la plateforme Youtube. La chanteuse s’adresse au père de ses deux enfants et à sa petite amie, Clara Chia Marti (23 ans) et ne mâche pas ses mots.

« Je suis trop bien pour toi et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi (…) tu as troqué une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio », balance ironiquement Shakira.

« De l’amour à la haine il y a un pas. Ne reviens pas ici, écoute-moi. Zéro rancune bébé. Je vous souhaite bonne chance avec ma soi-disant remplaçante », enchaîne-t-elle, l’accusant toutefois de l’avoir « laissé avec (sa) belle-mère comme voisine, les médias à (sa) porte et endettés auprès du fisc ».

Shakira et Piqué ont annoncé leur séparation en juin dernier à travers un communiqué, transmis par les avocats de la chanteuse. Le footballeur l’aurait trompé avec la mère d’un coéquipier avant de s’afficher publiquement avec autre fille, une certaine Clara Chia Marti, étudiante en relations internationales.