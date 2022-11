Interrogé dans l’émission C à vous sur le boycott de la Coupe du monde du Qatar, l’animateur français Laurent Ruquier a mis en parallèle le pays organisateur de la compétition avec le Maroc.

Invité dans l’émission de la chaîne France 5, C à vous, Laurent Ruquier a partagé son opinion concernant le phénomène de boycott à l’encontre de la Coupe du monde organisée cette année au Qatar, et qui débute ce dimanche. L’animateur français a rappelé que l’attribution au pays hôte avait été décernée en 2010, et qu’il aurait fallu protester à ce moment-là.

« C’est comme ça, on y va pour le football. Ça n’empêche pas qu’on peut avoir une pensée pour les personnes qui sont mortes lors des accidents de travail pendant la construction des stades. Le régime, on n’y changera rien, peut-être même qu’au fond (…) ça a permis de faire progresser sur quelques sujets et c’est la seule chose qu’on puisse espérer », nuance Laurent Ruquier devant la table des invités.

« Pardon, quand la plupart des gens vont en vacances à Marrakech, ils ne se posent pas trop de questions sur ce qu’il se passe là-bas, et il y a bien d’autres endroits… A ce moment-là, on ne va plus nulle part », argumente encore l’animateur venu pour présenter sa nouvelle émission « Hier, aujourd’hui, demain », coproduite par Thierry Ardisson.

Ce dernier s’enquiert d’ailleurs de la possibilité pour Ruquier d’aller au Qatar, faisant référence à ses orientations sexuelles. « Ils sont anti-homos à mort », s’exclame-t-il, inquiet. Ce à quoi l’animateur vedette d’On n’est pas couché répond, provoquant l’hilarité générale: « Je n’y vais pas pour draguer, j’y vais pour voir du foot, parce que j’aime le football ». Et d’énumérer les différents pays où il a visionné les matchs des précédentes Coupes du monde…

Au Qatar, l’homosexualité est strictement interdite et réprimée, passible de sept ans de prison. Toutefois, à presque un mois de la coupe du monde de football, le président du comité d’organisation au Qatar, Nasser Al-Khater, avait déclaré dans une interview accordée à Sky News que les supporters gays seront les bienvenus et pourront «déployer les drapeaux arc-en-ciel». Il a assuré que personne ne sera victime de discrimination pendant le tournoi de 29 jours et que les supporters homosexuels pourront se tenir la main.