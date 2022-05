L’acteur Asthon Sanders a arboré une tenue détonante signée Casablanca au prestigieux Met Gala, qui s’est déroulé le lundi 2 mai au Metropolitan Museum of Art de New York.

Au mythique Met Gala, de nombreuses marques de luxe s’arrachent les artistes pour les habiller. Le franco-marocain, Charaf Tajer, derrière la marque Casablanca, a signé le look fortement inspiré des tenues traditionnelles marocaines et porté par le jeune acteur Ashton Sander.

Le thème de cette année était le «Gilded Glamour», faisant référence à «l’âge d’or américain». L’acteur, connu pour son rôle dans le film multi oscarisé Moonlight, a ainsi porté une tenue dorée de la tête jusqu’à la pointe des pieds. La sfifa et les «aakad» de la veste, les jumelles et même les chaussures sont dorées!

La tenue de Sander «était définitivement à contre-courant car la plupart des hommes portent une cravate noire / blanche», écrit The Focus. La tenue semble avoir fait carton plein et plusieurs n’ont pas hésité à lui décerner le prix de «meilleur look masculin».

