A l’occasion de la sortie de son film interprété en famille, « Reste un peu », Gad Elmaleh est revenu dans une interview accordée à i24News sur son cheminement spirituel. S’est-il converti au catholicisme? C’est la question que tout le monde se pose.

« Après trois années à vivre l’American Dream, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie », lit-on dans le synopsis diffusé sur les plateformes en ligne.

Dans « Reste un peu », qui sort en salle mercredi 16 novembre, chaque personne dans la vraie vie joue son propre rôle dans le film, on retrouve notamment les parents et la sœur de l’humoriste maroco-canadien. Si la bande annonce inclut la mention « histoire vraie », le réalisateur et acteur déclare qu’il a dans cette autofiction des choses vraies et d’autres fausses. Mais alors, Gad Elmaleh, de confession juive, s’est-il converti au catholicisme?

Lire aussi : Gad Elmaleh annule plusieurs spectacles « pour un petit problème de santé »

Invité du magazine Culture sur i24News, Gad est resté ambigu. « La réponse se trouve dans mon film, donc répondre à cette question reviendrait à le spoiler », dévie-t-il, face à la journaliste qui lui pose cette fameuse question.

Et d’expliquer: « C’est un film qui parle plus généralement d’une crise venue avec la cinquantaine, qui s’exprime par une quête de sens et de spiritualité ». Une quête qui semble passer par le catholicisme, sans nécessairement laisser pour compte sa religion d’origine avec laquelle il dit avoir « une connexion depuis [son] enfance ».

Son hypothétique conversion au catholicisme a créé une certaine polémique sur la Toile. « Je ne suis pas fou, j’entends que ça crispe et que les gens dans la communauté juive se disent ‘Mais qu’est-ce qu’il a fait, qu’est-ce qu’il se passe?’. Je m’attendais à ces réactions, d’autant plus qu’elles sont aussi celles de mes parents », réagit-il chez nos confrères israéliens.

Lire aussi : Vidéo. Gad Elmaleh heureux, mais pas étonné des accords entre le Maroc et Israël

Il espère néanmoins que l’ensemble de la communauté juive n’est pas concernée par « ces commentaires, ces insultes et cette haine qui s’expriment sur les réseaux sociaux ». « Il ne faut pas se braquer et aller voir le film. Les gens doivent comprendre qu’il s’agit d’une comédie avec de la légèreté, de la folie, de la fraîcheur et de l’amour », conclut-il.

Dans cet échange, l’artiste maroco-canadien a aussi rendu hommage à son pays natal, le Maroc et le modèle de vivre-ensemble que celui-ci incarne: « J’ai eu la chance de vivre au Maroc, dans une terre de fraternité judéo-musulmane, de suivre des études à la Yéshiva… ».

Et d’ajouter: « Le modèle marocain de fraternité judéo-musulmane est unique au monde, il n’existe nulle part ailleurs. Il ne plaît pas beaucoup à certains extrêmes, juifs et musulmans. Oui, c’est complexe mais au moins on est dans la vérité et on se connaît! ».