L’acteur Alec Baldwin a tué par balle, vraisemblablement par accident, la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du western qu’il était en train de tourner dans l’Etat américain du Nouveau-Mexique, a annoncé vendredi la police locale.

Le drame s’est produit jeudi sur le tournage de « Rust », un western à propos d’un homicide accidentel dans lequel l’acteur américain joue le rôle principal.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza « ont été blessés par balle lorsqu’Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage » du film « Rust », ont déclaré les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué transmis à l’AFP.

Halyna Hutchins, 42 ans, a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins.

Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, 48 ans, a quant à lui été admis en soins intensifs.

D’après le Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, il s’agit d’un « accident » impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Les services du shérif ont également indiqué que l’incident semble lié à une arme servant d’accessoire sur le tournage.

L’enquête se poursuivait vendredi et aucune poursuite n’a été engagée à ce stade, précise le communiqué.

« Baldwin a été interrogé par des policiers », a ensuite indiqué à l’AFP le porte-parole du shérif de Santa fe, Juan Rios. « Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s’est présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n’a été engagée et aucune arrestation n’a été faite.

Le journal local Santa Fe New Mexican a publié des images de Baldwin visiblement désemparé, prises sur le parking du tournage après la tragédie. La même source précise que ses reporters ont vu l’acteur en larmes après son interrogatoire par les enquêteurs. Une photographie montre un homme plié en deux, présumé être Baldwin.

« Tout le casting et toute l’équipe sont totalement anéantis par la tragédie d’aujourd’hui, et nous envoyons nos sincères condoléances à la famille de Halyna et à ses proches », a déclaré le porte-parole de la production dans un communiqué. « Nous avons arrêter le tournage du film pour une durée indéterminée et coopérons totalement » à l’enquête.

« Rust » est un western écrit et réalisé par Joel Souza, avec Alec Baldwin comme co-producteur et dans le rôle du hors-la-loi Harland Rust, qui prend la fuite avec son petit-fils de 13 ans lorsque ce dernier est condamné à la pendaison pour un meurtre.

Le précédent Brandon Lee

Halyna Hutchins vivait à Los Angeles (Etats-Unis). Elle était considérée comme une étoile montante du cinéma américain. Née en Ukraine, elle avait grandi dans une base militaire soviétique située sur le cercle arctique, selon son site internet.

Le drame qui lui a coûté la vie a eu lieu au ranch Bonanza Creek, abondamment utilisé dans les westerns, qui a été bouclé par la police.

Agé de 63 ans, Alec Baldwin s’est rendu particulièrement populaire aux Etats-Unis ces dernières années par ses imitations de Donald Trump dans la célèbre émission satirique « Saturday Night Live ».

Une photo publiée jeudi matin sur le compte Instagram de l’artiste, bien avant le drame, semble le montrer en costume d’époque taché de sang sur les lieux du tournage de « Rust », auquel participe également l’Australien Travis Fimmel, célèbre pour son rôle de Ragnar Lothbrok dans la série « Vikings ». « Retour en présentiel au bureau. Bon sang… c’est épuisant », avait-il légendé l’image.

En mars 1993, l’acteur Brandon Lee était décédé sur le tournage du film « The Crow » après avoir été blessé au ventre par balle.

L’arme utilisée pour tirer durant une scène sur le fils de la star des arts martiaux Bruce Lee, alors âgé de 27 ans, était censée ne contenir que des balles à blanc. Mais l’autopsie a révélé qu’il avait été touché par un projectile de calibre .44 resté bloqué dans le canon et délogé par la détonation de la cartouche à blanc. Le procureur chargé de l’enquête avait conclu à la « négligence ».

Shannon Lee, la sœur de Brandon Lee, a exprimé son soutien aux victimes, à leur proches et à « toutes les personnes impliquées dans l’incident » sur Twitter, ajoutant que « personne ne devrait jamais être tué par une arme sur le tournage d’un film ».

Un communiqué de l’International Cinematographers Guild, cité par Variety, a déploré un incident « bouleversant », « une perte terrible » et « la mort d’un membre de la famille de notre Guilde ».