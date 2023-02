Saad Lamjarred condamné à six ans de prison pour viol

La Cour d’Assises de Paris vient de déclarer, ce vendredi 24 février 2023, Saad Lamjarred coupable de viol. La star de chanson écope de six ans de prison, annonce une journaliste RFI présente dans la salle d’audience où l’artiste était jugé pour viol et agression sur une jeune femme dans un hôtel en 2016.

« La cour et le jury ont été convaincus du caractère contraint des pénétrations », a annoncé la juge, citée par MdeLaMoissonniere.

La présidente lit la décision « la cour et le jury ont été convaincue de caractère contraint des pénétrations », explique que Laura n’a jamais varié dans ses déclarations. — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 24, 2023

Les faits que dénonce Laura P. remontent à octobre 2016. Âgée de 20 ans, elle a suivi le chanteur et un couple de ses amis à un « after », après avoir fait leur connaissance dans une boîte de nuit. A la fin d’une soirée chargée en alcool et cocaïne, elle a accompagné Saad Lamjarred à son hôtel sur les Champs Élysées.

Coupable de viol par 7 voix. — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 24, 2023

Sur place, ils ont bu du champagne, dansé, se sont embrassés. Puis, selon son récit aux enquêteurs, il est devenu plus entreprenant et elle s’est dérobée. Il l’aurait alors saisie par les cheveux, avant de s’allonger sur elle sans qu’elle n’arrive à le repousser, de déboutonner son pantalon et de lui lécher le corps.

Comme elle se débattait, il lui a donné un coup de poing, a-t-elle déclaré aux enquêteurs. Il l’aurait ensuite pénétrée brièvement avec son sexe alors qu’elle le repoussait, le mordant et le griffant, avant de la frapper encore.

Laura P. a expliqué avoir réussi à lui échapper et lui avoir dit qu’elle porterait plainte: il lui a alors offert de l’argent et un bracelet, selon elle. Avant de la renverser sur le lit et de l’agresser à nouveau, a-t-elle ajouté.

« No proof »

Des employés de l’hôtel ont relaté avoir recueilli une jeune femme au t-shirt déchiré « en pleurs », « terrorisée », et stoppé l’homme vraisemblablement ivre qui la poursuivait.

« No proof » (pas de preuve), aurait lâché Saad Lamjarred avec un sourire arrogant, selon le témoignage d’un agent de sécurité.

Le chanteur a lui soutenu qu’il n’avait fait que se défendre, par « réflexe », quand Laura P. l’avait subitement attaqué alors qu’ils s’embrassaient en se déshabillant. Il a contesté toute pénétration et s’est dit « incapable » de frapper une femme.

Au procès, il avoue un geste involentaire. Le chanteur a raconté que lui et la plaignante étaient en train de se déshabiller quand il a senti une «griffure très douloureuse dans le dos».

Puis, il l’aurait «poussée au visage brutalement». «C’était un réflexe involontaire, je n’en suis pas fier», «jee ne suis pas comme ça», a dit le chanteur rappelant qu’il avait bu et consommé de la cocaïne, une circonstance aggravante.