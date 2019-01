Qui est Larbi El Hammouchi, le coiffeur des joueurs du Real Madrid?

Agé de 38 ans, Larbi El Hammouchi, un marocain de Tétouan installé en Espagne est passé, en 15 ans, de coiffeur ordinaire à l’un des coiffeurs les plus célèbres d’Espagne. Et pour cause, son coup de ciseaux est à l’origine des coupes des stars du Real Madrid !

Après avoir appris le métier à l’âge de 18 ans, Larbi El Hammouchi prend son envole en 2004 pour l’Espagne dans le but de se forger, et d’acquérir de l’expérience. Et c’est en effet cette grande résolution, qui lui a permis de faire ses débuts dans le domaine.

