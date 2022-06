Le mannequin maroco-britannique Nora Attal vient de se marier en Espagne avec le réalisateur et photographe Victor Bastidas. Une cérémonie intimiste sur fond de salsa et musique arabe, paella au menu et robe cousue main signée Lanvin.

Les amoureux ont choisi de se marier en Espagne dans un cadre assez intimiste, avec seulement les membres de la famille et quelques amis.

«Nous avons voulu le faire petit. Nous pensions que trop de monde pourrait nous empêcher d’en profiter. Nous avons donc demandé à nos amis les plus proches de se joindre à nous pour célébrer l’événement. C’était une soirée tellement magique », raconte la top de 22 ans dans Vogue Arabia.

Pour rendre la journée spéciale, le couple s’est concentré sur trois ingrédients: de la bonne musique, une piste de danse pouvant accueillir tous leurs invités et l’assurance que leurs proches puissent se rendre à la célébration. Et la fameuse paella espagnole était également prévue au menu.

« C’était si beau de danser sur la salsa, les tubes arabes, la funk arabe et les classiques… Tout le monde était si heureux et nous avons passé un si bon moment », partage Attal qui portait pour l’occasion une robe Lanvin couleur ivoire à fines bretelles et empiècements de dentelle délicate.

« Je suis amoureuse de la robe. Tout est principalement fait à la main, de la couleur – qui a été teinte pour créer la couleur spécifique que nous voulions – à la dentelle de crin au bas de la robe. Nous avons opté pour des perles naturelles qui ont été cousues à la main sur le motif en dentelle, ce qui était la touche de délicatesse de Bruno (Bruno Sialelli, directeur artistique chez Lanvin, ndlr). Nous avons également rendu le dos de la robe super bas pour une touche plus moderne que j’adore », explique-t-elle.

« ​Nous nous sommes rencontrés pour la première fois sur place, au Samode Palace à Jaipur, en Inde, avec Mario Testino, Anastasia Barberi et Charlotte Tilbury », raconte le mannequin devenue une icône de la mode à travers son travail avec Gucci, Chanel, Stella McCartney, Etro et MaxMara.

«Mais ce n’est que des années plus tard à Londres que nous nous sommes connectés. C’est la musique qui nous a connectés, Thom York pour être précis », se souvient-elle, en précisant qu’ils ont commencé à se voir fin 2019. Mais ce n’est qu’en février 2020 que leur idylle a vraiment pris naissance, après que Bastidas lui ait « demandé de devenir sa petite amie ».

Le couple s’est peu après fiancé en Equateur dans un contexte de pandémie favorisant l’imprévu. « Ce voyage était fou car la veille de notre vol, le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle souche et un confinement. Nous n’avons littéralement pas dormi, nous nous sommes précipités à l’aéroport, avons quitté le Royaume-Uni et avons passé le reste du mois en Équateur. La fête était si belle sous le large ciel de la campagne équatorienne. Victor a une grande famille et est très proche d’eux et ils sont tous venus célébrer avec nous avec, bien sûr, beaucoup de danse », développe Attal pour Vogue Arabia.

