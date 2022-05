L’international marocain, Acharf Hakimi et son épouse Hiba Abouk mènent une vie de luxe qui alimente les médias et tabloïds espagnols.

Les yeux sont rivés sur le couple de stars Achraf Hakimi et sa femme, surtout cette dernière qui enchaîne les déplacements sur les jets privés qu’elle partage avec ses milliers de followers sur le réseau social Instagram.

Depuis qu’elle a accouché du dernier Naim, «l’actrice voyage seule dans de luxueux avions, qui ne sont pas toujours les mêmes», écrit El Espanol. «Les sièges rembourrés sont parfois beiges, parfois noirs et parfois ce sont de grands canapés. Les fenêtres changent également de forme. Et les finitions intérieures sont différentes selon les jours, puisque parfois elle pose à côté de tables en bois poli et brillant, d’autres fois elles sont d’un noir opaque où il n’y a nulle part où s’appuyer», va jusqu’à analyser le média espagnol.

L’arrière droit au Paris Saint-Germain partage lui aussi souvent des clichés depuis leurs jets privés. Le couple opte souvent pour le Hawker 400, qui se présente comme le «jet parfait pour les vols en Europe», indique la même source, notant qu’il s’agit du jet privé que le couple a utilisé lors de leurs déplacements pour leurs fêtes de mariage pour se rendre en «d’Espagne à l’Allemagne, de l’Allemagne vers l’Italie, puis d’Italie vers Paris».

Le prix de location de ce type de jet privé est de 3 100 euros par heure, note le média ibérique. Ce petit avion biréacteur peut accueillir jusqu’à sept passagers et se présente comme un «jet économique», que le couple peut évidemment se permettre.