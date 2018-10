L'image du jour. Nabila Mounib: le voile de la discorde

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont tourné en dérision la photo de Nabila Mounib portant un voile lors de funérailles. Certains sont allés plus loin et ont osé une comparaison entre cette apparition de la secrétaire générale du PSU et le changement de style de Mayssa Salama Ennaji...

La secrétaire générale du PSU a porté le voile pendant les funérailles de Jamal Assaad, membre du bureau régional du PSU à Azilal. L'événement qui a eu lieu vendredi dernier avait rassemblé plusieurs personnalités politiques de gauche.

من مراسيم تشييع جنازة الفقيد جمال الأسعد.بحضور الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الدكتورة نبيلة منيب في وداع رفيقنا جمال الأسعد. نم مطمئنا يا جمال ،فلن نخون العهد. كل العزاء والمواساة. Publiée par ‎فيدرالية اليسار الديمقراطي Fédération de la gauche démocratique‎ sur Vendredi 5 octobre 2018