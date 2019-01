Le rappeur 7liwa est désormais libre

Arrêté la semaine dernière par les autorités casablancaises pour ébriété manifeste et possession de psychotropes, le rappeur marocain 7liwa a visiblement été libéré comme en témoigne sa dernière story sur Instagram.

7liwa est-il désormais libre comme l’air ? C’est en tout cas ce qu’il laisse croire d’après sa dernière story datant de la nuit dernière. Le rappeur de son vrai nom Ihab Ikkbal a en effet diffusé une vidéo sur son compte Instagram où il apparaît en boite de nuit, ce qui laisse supposer qu’il a bel et bien été libéré depuis son arrestation la semaine dernière.

Rappelons que l’artiste marocain a été arrêté à Casablanca dans la nuit du jeudi au vendredi dernier pour ébriété manifeste et possession de psychotropes et placé en garde à vue pendant 48h. Son arrestation a délenché de vives réactions sur les réseaux sociaux et suscité une grande déception chez ses fans.

Lire la suite sur Plurielle.ma