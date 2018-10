L'actrice marocaine Khadija Jamal n'est plus

L'actrice Khadija Jamal est décédé ce vendredi 5 octobre, à l'âge de 83 ans après un long combat contre le diabète.

L'acteur Messaoud Bouhcine a partagé un post sur son compte Facebook dans lequel il annonce le décès de cette grande actrice, qui a participé à plusieurs sitcoms et films marocains dont "Lalla Fatima", "Regraguia" etc ...

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدراميةالمكتب الوطني النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي الممثلة المغربية... Publiée par Messaoud Bouhcine sur Vendredi 5 octobre 2018

Messaoud Bouhcine a également partagé un communiqué du syndicat marocain des professionnels d'arts dramatiques qui rend hommage à l'actrice, considérée l'une des précurseurs de l'art dramatique, que ce soit au théâtre à la télévision ou au cinéma.

Mis à part son apport pour le monde du cinéma et de la télévision, Khadija Jamal a longtemps milité contre l'occupation française et a été emprisonnée à plusieurs reprises pour les causes qu'elle défendait.