L’acteur Owen Wilson se prête au jeu des selfies à Marrakech

Aperçu la semaine à dernière sur son vélo dans les rues de Paris alors que la manifestation des gilets jaunes battait son plein, c’est à Marrakech que l’on retrouve Owen Wilson, le célèbre acteur américain, quelques jours plus tard.

Marrakech is always a good idea ! Et ce n’est pas Owen Wilson, qui visite la ville pour la première fois, qui nous dira le contraire. Marchant dans les pas de Madonna, Naomi Watts, Halle Berry, Emily Ratajkowski, et toutes les célébrités qui ont décrété que Marrakech était the new place to be, l’acteur star de « Une nuit au musée », « serial noceurs » ou encore « Zoolander », découvre à son tour les charmes de la ville ocre.

