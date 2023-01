L’influence française, Ayem Nour continue de réclamer justice et se dit séquestrée avec son fils au Maroc par son ex-mari, le milliardaire Vincent Miclet.

« Je suis à bout, le cauchemar continu, mon fils et moi sommes toujours séquestrés au Maroc depuis 13 jours », écrivait il y a un peu plus d’un mois, la chroniqueuse de TPMP People, Ayem Nour sur son compte Instagram.

L’ancienne star de téléréalité semble toujours bloquée à Marrakech et a écrit ce mardi 3 janvier ; « vivement la justice, la liberté, la délivrance ».

Ayem accuse son ex-mari d’avoir confisqué son passeport ainsi que celui de son fil, afin de les « empêcher de rentrer en France ». Son ex-mari n’est autre que Vincent Miclet, 447e fortune de France et président du groupe pétrolier angolais PetroPlus Overseas.

Ce dernier a également pris la parole sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il est victime « d’un véritable complot de la part d’Ayem et sa mère qui cherchent désormais à (le) nuire et à (lui) faire du chantage affectif et financier autour de (son) fils et cela depuis des années ».

En novembre dernier, Vincent Miclet a déposé une plainte auprès des autorités marocaines, après que son fils se soit absenté de l’école. Depuis, une guerre sur les réseaux a éclaté entre l’ex-couple. Ayem a d’ailleurs fait des révélations choc sur l’enfer qu’elle vivait avec Miclet et l’accuse de violences conjugales, photos à l’appui.

Ayem se trouve encore au Maroc aux côtés de son fils Ayvin et demande « que justice soit faite ».