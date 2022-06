À seulement 23 ans, Achraf Hakimi fait déjà partie des grands noms de la planète foot. Rencontre avec un joueur exceptionnel.

Achraf Hakimi cumule un très beau palmarès et en impose avec un C.V. des plus impressionnants: vainqueur entre autres de la Ligue des champions en 2018 au côté du Real Madrid, champion d’Italie en 2021 au côté de l’Inter Milan, et vainqueur de la Ligue 1 au côté du PSG; sans oublier une participation en novembre prochain à la Coupe du monde au Qatar sous les couleurs du Maroc.

Retrouvez la suite de l’article sur L’Officiel Hommes (ICI) et chez votre marchand de journaux (n°49 Mai-Juin 2022).