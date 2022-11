Le président américain Joe Biden organise samedi le mariage de sa petite-fille Naomi à la Maison Blanche, un événement inédit dont la presse est toutefois tenue à l’écart.

Naomi Biden, 28 ans, avocate, épouse Peter Neal, 25 ans, diplômé de droit. Il n’est pas complètement inhabituel que le grand bâtiment blanc à colonnades du 1600 Pennsylvania Avenue à Washington, pour l’occasion orné de guirlandes de fleurs blanches, accueille des noces.

L’Association historique de la Maison Blanche a compté que dix-huit mariages y avaient déjà été célébrés, après par exemple celui de la fille de Richard Nixon en 1971, et celui du photographe officiel de Barack Obama, Pete Souza, en 2013.

La Maison Blanche, selon la même source, a aussi accueilli à quatre reprises des réceptions pour des mariages célébrés ailleurs – par exemple celui de la fille de George W. Bush, Jenna, en 2008.

Mais c’est la première fois qu’un président y marie sa petite-fille.

Les services de Joe Biden, qui fêtera dimanche ses 80 ans, ont été avares de détails sur la noce, qualifiée d’événement privé et entièrement fermée à la presse, ce qui fait débat.

The White House press has covered weddings held there through history because the space belongs to the American people and a president’s participation is an event of national interest. Images of those past weddings are now part of the cultural record. The WH is a public asset.

— Kelly O’Donnell (@KellyO) November 19, 2022