ElGrandeToto refuse de céder à Sy Mehdi: « La prison vaut mieux que lui donner un dirham »

Le rappeur marocain ElGrande Toto a exprimé son mécontentement concernant la plainte déposée contre lui par le chanteur Sy Mehdi, qui refuse de lui pardonner.

Taha Fahssi, de son vrai nom, n’apprécie guère la plainte pour « diffamation, injures et atteinte à la vie privée » déposée contre lui par Sy Mehdi.

Dans une série de vidéos publiées sur son compte Instagram, ElGrandeToto a affirmé: «Un artiste a porté plainte contre moi pour m’envoyer en prison », faisant référence à Sy Mehdi. «Mais je ne comprends pas son véritable objectif. Cherche-t-il à créer du buzz ou veut-il de l’argent ?», s’est-il exclamé.

Dans un message adressé à Sy Mehdi, Toto a ajouté: «Si tu veux créer du buzz, je suis prêt à prendre en charge les frais de la campagne publicitaire pour ton prochain single et à te soutenir. Mais si tu veux un dédommagement financier, sache que la prison vaut mieux que de te donner un seul dirham».

Outre le rappeur casablancais, Sy Mehdi a également déposé plainte contre le rappeur « Small X », de son vrai nom Abdessamad Lamriq, ainsi que contre le directeur d’une société de communication, pour «diffamation, injures, atteinte à la vie privée et diffusion d’informations personnelles».

Dans une déclaration à la presse, Sy Mehdi a expliqué qu’il avait déposé cette plainte contre les trois personnes en raison de ce qu’il considère comme des accusations « fausses et graves », telles que des allégations d’entrave aux réformes et de bénéfice de la corruption, formulées à son encontre en raison de ses opinions et propositions concernant la loi 25.19 sur le Bureau marocain des droits d’auteur.

Sy Mehdi ne veut pas de réconciliation

Sy Mehdi a précisé que la plainte est actuellement entre les mains du procureur général et qu’il n’a pas l’intention de l’abandonner ni de chercher une réconciliation avec les personnes mises en cause, estimant avoir été injustement attaqué et que sa réputation, qu’il a soigneusement préservée pendant des années, a été ternie. Il a insisté sur le fait qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir justice et défendre ses droits.

Mercredi dans l’émission «Ehky l’Shahrazad» de 2M, Sy Mehdi a déclaré qu’il a «un problème avec Toto, qui n’a rien de personnel» et qui «doit être réglé devant le tribunal ». «Hors de question que je retire la plainte. L’affaire n’est plus entre mes mains. Mon histoire avec lui date de 2022, il a posté plusieurs vidéos où il m’insulte et me diffame».

Le différend fait suite aux discussions sur la loi concernant le Bureau marocain des droits d’auteur et des droits voisins, quand plusieurs artistes avaient exprimé leur opposition à l’adoption de cette loi sans consultation préalable, réclamant l’indépendance du Bureau des droits d’auteur vis-à-vis du gouvernement.