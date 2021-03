Ahmed Touzani, père du célèbre humoriste franco-marocain Jamel Debbouze, est décédé hier, dimanche 14 mars, dans une clinique à Marrakech, des suites d’une longue maladie. Les funérailles ont eu lieu dans un cimetière de la ville ocre.

Ahmed Touzani, père du célèbre humoriste franco-marocain Jamel Debbouze, est décédé hier, dimanche 14 mars, à l’âge de 71 ans. Atteint d’une maladie fulgurante, il se faisait soigner dans une clinique à Marrakech.

Après la prière funéraire à la mosquée de la Koutoubia, Jamel Debbouze accompagné de sa famille a enterré son père dans un cimetière de la ville ocre. Les internautes ont partagé sur les réseaux sociaux quelques photos du triste événement auquel plusieurs personnes étaient présentes.

Le fondateur du Marrakech du rire est toujours resté discret sur sa relation avec son père. «Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui, alors forcément, c’est un monde qui nous sépare. Il a fait avec ce qu’il a pu, il a été déraciné de son pays d’origine, de ses amis et sa famille. Il a fait un sacrifice que je n’aurais pas fait pour les miens…», avait-il déclaré en novembre 2018 dans l’émission « Sept à Huit » sur la chaîne française TF1.

Dans «Jamel, l’as de coeur», une biographie de l’humoriste parue en 2008 aux éditions Fayard, on apprend que Ahmed Touzani avait choisi, pour des «raisons administratives», le nom de son épouse Fatima Debbouze à leur arrivée en France. Respectivement devenus employé à la RATP et femme de ménage, le couple a eu trois autres fils, Mohamed, Karim et Rashid, ainsi que deux filles, Nawel et Hayat.

En 2004, Jamel Debbouze était revenu avec humour sur son père dans l’émission de Thierry Ardisson.