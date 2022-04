Comme le Premier ministre britannique Boris Johnson qui sera sanctionné par une amende pour des fêtes pendant les confinements, plusieurs personnalités politiques dans le monde ont fait l’objet de vives critiques voire de sanctions pour avoir enfreint les restrictions sanitaires pendant la pandémie.

Irlande: dîner de gala

Un dîner de gala en Irlande, organisé en violation des règles sanitaires, a provoqué une tempête sur la classe politique locale.

Ce repas, organisé pour les 50 ans du club de golf du Parlement irlandais avec plus de 80 invités, a eu lieu le 19 août 2020, au lendemain de l’interdiction des réunions de plus de six personnes en intérieur.

Après le ministre de l’Agriculture Dara Calleary et le vice-président du Sénat, Jerry Buttimer, le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, démissionne le 26 août.

GB: controverse sur le conseiller Cummings

Les déplacements en plein confinement du conseiller du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, provoquent un tollé en Grande-Bretagne, entraînant la démission le 26 mai 2020 du secrétaire d’Etat pour l’Ecosse Douglas Ross, en désaccord avec ses justifications.

Cummings a affirmé – sans convaincre – s’être rendu chez ses parents à Durham (nord), à 400 kilomètres de Londres, parce qu’il craignait d’être contaminé par le coronavirus et cherchait une solution de garde pour son enfant.

En avril, le ministre du Logement, Robert Jenrick, avait déjà été épinglé par la presse pour avoir rendu visite à ses parents, à une soixantaine de kilomètres de chez lui, en violation des consignes.

GB: scandale politico-sentimental

En juin 2021, des images de vidéosurveillance montrant le ministre de la Santé britannique embrasser une conseillère au mépris des restrictions sanitaires, font scandale.

Matt Hancock, alors au cœur de l’action gouvernementale contre la pandémie, démissionne, reconnaissant avoir enfreint les règles qu’il appelait régulièrement les Britanniques à respecter.

Argentine: dîner d’anniversaire

La diffusion en août 2021 d’une photo du président argentin Alberto Fernandez en train de fêter avec une dizaine d’invités l’anniversaire de son épouse, en juillet 2020, alors que les rassemblements étaient interdits pour cause de pandémie, a suscité une vague de mécontentement dans le pays. Une enquête a été ouverte.

Etats-Unis: repas polémique

En novembre 2020, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est épinglé pour avoir participé à un repas dans un restaurant trois étoiles proche de San Francisco, ignorant les consignes sanitaires qu’il martelait à longueur de journée.

Deux mois plus tôt, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, avait fait la une des médias, à la suite d’une vidéo la montrant dans un salon de coiffure, sans masque, alors que seules les coupes en extérieur étaient autorisées dans l’Etat.

Faux-pas pour le couple royal néerlandais

Le roi Willem-Alexander se retrouve sous le feu des critiques en juin 2021, pour n’avoir pas respecté les règles de distanciation sociale en vigueur aux Pays-Bas et serré les mains d’habitants locaux, alors qu’il visitait une rue de La Haye.

En août 2020, une photo diffusée sur les réseaux sociaux avait montré le couple royal posant avec un restaurateur grec sur l’île de Milos, sans masque dans un espace clos.

La famille royale avait commis une erreur de jugement bien plus grave encore, selon les observateurs, lorsqu’elle s’est à nouveau rendue en Grèce pour des vacances en octobre 2020, alors que le pays avait décrété un confinement partiel.

Norvège: repas d’anniversaire

En Norvège, la Première ministre Erna Solberg a écopé en avril 2021 d’une amende de 20.000 couronnes (près de 2.000 euros) pour avoir enfreint les règles anti-covid: elle avait organisé un repas avec 13 convives au lieu de 10 autorisés pour son 60e anniversaire… auquel elle n’a pas elle-même participé, s’étant rendue à l’hôpital pour des problèmes oculaires.

Finlande: cas contact en boîte de nuit

La Première ministre finlandaise Sanna Marin s’est excusée fin 2021 après la publication de photos dans un magazine people la montrant lors d’une longue soirée en boîte de nuit, alors qu’elle était cas contact.

Amendes faute de masque

Le président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro, ouvertement opposé aux confinements et au port du masque, s’est vu infliger des amendes dans plusieurs Etats brésiliens pour avoir participé à des rassemblements sans masque.

En Thaïlande, le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha a été condamné en avril 2021 à payer une amende de 6.000 bahts (157 euros), pour non-port du masque lors d’une réunion, dont une photo a été diffusée sur les réseaux sociaux.