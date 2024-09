Paul Maroc a célébré en grande pompe, ce mardi 24 septembre, ses 25 ans au Maroc dans l’emblématique Villa Zevaco à Casablanca, en présence de son fondateur Francis Holder. L’occasion pour son PDG, Mehdi Bahraoui Jazouli, de dévoiler une stratégie de développement ambitieuse dont l’objectif est d’ouvrir 70 points de vente dans 14 villes d’ici 2028.

C’est en 1988 que l’enseigne Paul fait ses débuts à Rabat dans le quartier Agdal grâce à Mehdi Bahraoui Jazouli. L’hommes d’affaires flaire le bon filon en lançant cette première boutique qui repose sur le concept de bakery café et qui séduit les Marocains.

En 2003, Paul investit la Villa Zevaco, faisant de ce lieu un rendez-vous incontournable pour les Casablancais bon chic bon genre. La période covid sera l’occasion pour l’enseigne d’accélérer sa digitalisation en s’alliant avec Glovo et Jumia, en offrant un service de livraison qui permet de maintenir un lien de proximité avec sa clientèle.

En 2023, Paul lance sa propre application de livraison à domicile, devenant ainsi la première enseigne de boulangerie, pâtisserie et viennoiseries au Maroc à proposer une solution d’e-commerce. L’application propose également un programme de fidélité exclusif. Ces innovations renforcent la position de l’enseigne en tant que pionnier de la FoodTech et de l’expérience client.

Réinventer le modèle original

Aujourd’hui, Paul Maroc compte 35 points de vente dans les 7 principales villes du Royaume et pas moins de 1.600 collaborateurs, y compris les franchisés. Après 25 ans de croissance, l’enseigne ne compte pas s’arrêter là et ambitionne d’atteindre les 70 points de vente d’ici 2028 et être présente dans 70 villes.

La clé de ce succès ? Réinventer le modèle original pour en faire une véritable réussite locale. L’innovation produit, nourrie par l’héritage de Paul France, est pilotée par un centre de recherche composé exclusivement de chefs marocains, à l’écoute des attentes et exigences des consommateurs locaux.

La vision de Mehdi Bahraoui Jazouli, également fondateur de Marjane en 1990 puis Directeur général de Valtech Maroc, a contribué à donner à l’enseigne tout son éclat par sa vision ambitieuse et son esprit entrepreneurial. Inspiré par le succès de la boulangerie-pâtisserie intégrée dans les hypermarchés, il adopte avec succès le modèle français au goût marocain, tout en préservant l’authenticité et le savoir-faire artisanal de la marque. Cette aventure a également donné naissance à Delior Group, devenu un acteur incontournable dans la production et la distribution de boulangerie, pâtisserie et snacking à travers le royaume.