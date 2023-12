Le Comité du patrimoine dans le monde islamique de l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO) a approuvé, lundi lors de sa 11ème réunion à Rabat, l’intégration de huit éléments du patrimoine immatériel au nom du Royaume du Maroc.

Il s’agit de la confection de bijoux avec des perles, le tissage du Hayek et du burnous de Figuig, la tannerie, l’art équestre de Mata, la poterie de Safi, Attalbi, les chansons et la danse Aouad d’Ait Baâmrane et le jeu traditionnel du Ssig, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Cette reconnaissance intervient à quelques semaines seulement de l‘inscription du Malhoun comme patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Avec ces nouvelles inscriptions, le Maroc, qui dispose de 54 éléments de patrimoine immatériel enregistrés à la liste de l’ISESCO, arrive en tête des pays islamiques dans ce classement, souligne la même source.

La réunion du Comité du patrimoine dans le monde islamique a également connu l’élection du nouveau bureau pour un mandat de quatre ans, avec la présidence attribuée au Royaume d’Arabie Saoudite, la vice-présidence au Royaume Hachémite de Jordanie, tandis que la République du Sénégal y siège en tant que rapporteur, conclut-t-on.