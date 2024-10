Cinq start-up palestiniennes d’Al-Qods participent, sous le parrainage de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et avec le soutien du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, à la 3e édition du Salon Expand North Star, qui s’est ouverte dimanche à Dubaï.

« L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix d’accompagner l’évolution technologique en adoptant une stratégie numérique pour la période 2024-2027 qui comprend un incubateur (Incubator) pour les projets des jeunes palestiniens dans les domaines de l’innovation et de la créativité (BMAQ Innovation Hub) », souligne l’Agence dans un communiqué.

L’Agence, poursuit la même source, présentera mardi dans l’espace d’exposition, devant un parterre de partenaires et d’investisseurs, les grandes lignes de sa stratégie numérique sous le thème « Le développement numérique au service du développement économique et social à Al Qods », qui fait partie, aux côtés d’autres projets, de son plan d’action annuel dans la Ville Sainte, en exécution des instructions du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Pour ce faire, l’Agence érige un stand institutionnel et un autre consacré à « l’incubateur de projets » comprenant cinq startups palestiniennes, dont « DataDeeper », qui a développé un outil automatique de veille concurrentielle en e-commerce permettant de faciliter le suivi des offres des concurrents et des tendances du marché, ainsi que l’entreprise « Kenz », qui a mis au point une plateforme innovante pour les crédits, au moyen de l’intelligence artificielle, avec comme objectif l’évaluation de la solvabilité des clients et le renforcement de l’inclusion financière pour les demandeurs de financements.

Il s’agit également de l’entreprise « Act Plus Tech », qui fournit des solutions technologiques intelligentes permettant aux entreprises d’optimiser les services de transport grâce à des systèmes innovants, ainsi que la stratup « Healers », avec son dispositif médical visant à améliorer la sécurité et l’efficacité de la thoracotomie, et « MetaGear » qui a présente sa plateforme de réseautage et de mise en relation entre les commerçants et les fournisseurs.

Ces startups palestiniennes participant à Expand North Star Dubaï 2024, constituent la deuxième promotion d’entreprises parrainées par l’Agence par le biais de « BMAQ Innovation Hub », après l’expérience réussie de la première promotion qui a participé en juillet dernier au GITEX Africa à Marrakech.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif fournit aux bénéficiaires sélectionnés selon des critères spécifiques établis par un comité spécial composé d’experts et de représentants institutionnels, un programme intense d’incubation qui comprend 190 heures de cours interactifs, étalés sur cinq mois, sur l’accompagnement entrepreneurial et l’optimisation des mécanismes de promotion des projets, tout en offrant aux bénéficiaires l’opportunité d’accéder aux marchés de financement et d’investissement, à travers leur participation à des expositions internationales telles que GITEX Africa.

Expand North Star à Dubaï, qui se poursuit jusqu’au 16 octobre courant, constitue une opportunité pour plus de 1.800 start-ups de 100 pays de présenter leurs produits dans le domaine des technologies numériques aux entrepreneurs, investisseurs et institutions de financement afin d’explorer les opportunités dans ce domaine et de contribuer à construire l’avenir de l’économie numérique.