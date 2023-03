Vidéo. «Paroles d’Experts» de Faïçal Tadlaoui: la transformation digitale expliquée par High Integration Company

Aujourd’hui, la transformation digitale s’impose comme un pilier de croissance. Il ne s’agit plus d’un outil pour faciliter le travail, mais d’une stratégie qui booste les performances des entreprises. Pour nous en parler, Abdellah Pratic, CEO de High Integration Company (HIC).

Depuis la crise liée au Covid-19, le digital est devenu une nécessité aussi bien pour les entreprises que les organismes publics. Beaucoup ont dû s’adapter et se réorganiser face à la généralisation massive du télétravail. Tout cela a obligé de nombreuses structures à amorcer une véritable révolution dans leur mode de fonctionnement avec la mise en œuvre de stratégies visant à offrir la meilleure expérience digitale possible. C’est justement le rôle du groupe High Integration Company (HIC) qui accompagne les entreprises dans leur mutation technologique.

« La transformation digitale, c’est une feuille de route. Elle dépend aussi de l’état de maturité de l’entreprise. Il y a des entreprises qui ont déjà des référentiels. Ces sociétés veulent aller au niveau supérieur (…). On part d’une situation X pour aller vers une cible », explique Abdellah Pratic, CEO de High Integration Company (HIC).

La transformation digitale s’est vulgarisée après l’émergence des grands groupes comme Amazon ou Uber. « Ces entreprises ont exploité le digital au maximum pour en faire le coeur de leur modèle économique », affirme-t-il.

« Aujourd’hui, on parle carrément de banques sans agences ou encore d’assurances complètement digitalisées. Avant, les gens croyaient que le digital était un support pour aider les métiers à atteindre leurs objectifs. Maintenant, on sait que c’est un levier incontournable pour le développement économique de l’entreprise », explique Abdellah Pratic.

Fondée en 2017, HIC est une entreprise spécialisée dans tous les métiers de la digitalisation. L’entité est actuellement partenaire avec le géant IBM pour toute la région MENA. D’autres partenariats sont en cours de finalisation. Forte de ses partenariats avec des éditeurs mondiaux et de sa maîtrise des principales solutions de capture, de gestion de contenu (ECM) et d’automatisation des processus métiers (BPM), la société accompagne les entreprises dans leurs projets de digitalisation en apportant les éléments méthodologiques et technologiques nécessaires.

Aujourd’hui, elle gère de grands comptes comme HPS, Crédit du Maroc ou encore Managem. Outre l’aide des clients dans leur transformation digitale, High Integration Company possède également un certain savoir-faire dans la conception des plateformes numériques. «On a des clients qui veulent carrément tout mettre dans le Cloud et ne veulent même pas investir dans les infrastructures», avance son DG.

L’entreprise personnalise ses services selon les besoins du client. «Nous accompagnons également ceux qui préfèrent s’approprier leur système d’exploitation. Et ils sont prêts à y mettre l’investissement matériel nécessaire», renchérit-il. Un véritable atout concurrentiel que la société souhaite continuer de développer pour ainsi capitaliser sur son expertise.

High Integration Company fonde son approche sur le conseil couplé avec l’expertise technique, pour mieux répondre aux besoins de ses clients. « Grâce à notre bonne connaissance du marché bancaire et à notre socle de consultants compétents et expérimentés, nous mettons à votre disposition les bons profils qui sauront répondre à vos attentes. Notre mission va au-delà du sourcing traditionnel: nous restons à l’écoute de nos clients et assurons un suivi et un coaching réguliers de nos consultants pour mieux assurer leurs missions », explique le top management de l’entreprise.

Contenu conçu et proposé par Conversium. La rédaction de H24Info n’a pas participé à la réalisation de cet article.