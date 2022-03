Après l’ouverture des frontières, peut-on espérer une reprise de ce secteur lourdement frappé par la crise sanitaire qui est passé de 13 millions de touristes en 2019 à trois millions et demi en 2020. Ce secteur qui emploie près de 500.000 personnes et quelques 30.000 entreprises, va-t-il enfin retrouver son rythme de croisière ? Pour y répondre, deux invités: Wissal El Gharbaoui, secrétaire générale de la CNT et Myriem El Broji, directrice de l’agence de voyages MTO Travel.