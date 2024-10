Le marché de la voiture d’occasion au Maroc connait une croissance soutenue. Si ce secteur est toujours dominé par l’informel, avec des pratiques souvent opaques et des transactions non encadrées, de nouveaux acteurs comme M-Automotiv, investissent le marché pour offrir aux consommateurs plus de transparence, de sécurité et de services. Invité de l’émission, son DG, Houmaini Souhail nous explique comment M-Automotiv, créée il y a tout juste un an, se positionne déjà comme un leader sur le secteur grâce à des propositions innovantes.

Avec environ 700.000 transactions par an, le marché des véhicules d’occasion se porte plutôt bien au Maroc et pèse près de 100 milliards de dirhams, soit trois fois plus que le marché des véhicules neufs, qui reste stable à environ 160.000 ventes annuelles. L’explication réside en partie dans les prix des voitures neuves qui sont montés en flèche ces dernières années et devenues hors de portée pour le Marocain moyen.

Cependant, malgré ce dynamisme, on estime que 90 % des transactions en occasion sont effectuées par l’informel. Avec un risque pour l’acheteur de s’exposer à des pratiques frauduleuses assez courantes chez des intermédiaires non déclarés.

Souhail Houmaini va encore plus loin sur cette problématique: « Quand on parle d’informel, cela signifie que l’on ne peut pas tracer l’argent. Il n’y a pas de TVA, pas d’emplois créés et aucune protection pour le client». Il devient urgent d’instaurer plus de transparence et de sécurité dans les transactions liées aux véhicules d’occasion, insiste-t-il.

Créée en juin 2023, M-Automotiv, entreprise 100 % marocaine, distribue les marques Renault, Dacia et Alpine et s’impose déjà comme une référence de la distribution automobile au Maroc. Le groupe né de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, a su conquérir une part de marché nationale de plus de 14%.

M-Automotiv : une réponse aux défis du marché

Pour convaincre les consommateurs, il est urgent de rétablir le lien avec les consommateurs avec des pratiques basées sur la transparence et la confiance. Exemple : proposer des véhicules reconditionnés, la possibilité de reprise de l’ancien véhicule, et tout cela dans un seul et même point de vente.

En plus, l’entreprise propose par ailleurs des services d’assistance et de remplacement de véhicule en cas de panne, ce qui rapproche l’expérience d’achat d’un véhicule d’occasion de celle d’un véhicule neuf.

Le modèle économique de M-Automotiv se distingue aussi par son approche compétitive en matière de prix. Contrairement aux intermédiaires qui appliquent des marges élevées allant jusqu’à 25 %, M-Automotiv réduit ses marges de 2 à 3 % par véhicule. « Nous misons sur le volume. Le marché de l’occasion représente 500 000 véhicules, et si nous parvenons à capturer ne serait-ce que 1 % de ce marché, cela représente déjà une activité substantielle », explique Houmaini.

Cette stratégie permet à M-Automotiv de proposer des prix compétitifs tout en garantissant des véhicules contrôlés et certifiés. Cela tranche avec les pratiques des « smsara », où les clients paient souvent des surcoûts sans aucune garantie sur la qualité ou la fiabilité du véhicule.

Lutte contre l’informel et création d’emplois

L’autre point fort de l’entreprise qui la distingue de l’informel, est la création d’emplois déclarés qui respectent les règles fiscales. L’entreprise contribue à l’économie nationale en payant la TVA sur la marge réalisée lors de la vente de véhicules d’occasion, une pratique souvent ignorée dans l’informel. Houmaini précise que la TVA est appliquée uniquement sur la marge, ce qui reste attractif et équitable pour les consommateurs.

Et pour choyer le client, des formules de financement attractives, comme des loyers mensuels adaptés sont proposés, permettant aux Marocains d’évoluer vers des véhicules plus récents et plus fiables.

Avec une équipe actuelle de 600 collaborateurs, dont 80 dédiés à l’activité des véhicules d’occasion, l’entreprise projette de recruter 500 personnes dans les trois prochaines années.

Forte de son succès sur le marché marocain, M-Automotiv ne cache pas ses ambitions à l’international. La société envisage de s’étendre dans d’autres pays du continent africain, où le potentiel du marché de l’automobile est énorme.

Site Web : https://m-automotiv.ma/. Adresse : Succursale M-Automotiv Dacia, 1 Place Bondoeng, Casablanca 20000, Maroc. Tél. : +212 520-482003