Un sujet brulant s’il en est dans cette émission : les tensions au Moyen-Orient, ravivées par un Netanyahu que rien ne semble arrêter. Après Gaza et le Liban, le va-t’en guerre fait la sourde oreille aux appels de la communauté internationale, préférant écouter le bruit des bombes de ses bombes. Pour parler de cette situation explosive, Abdellah Tourabi, journaliste et chroniqueur, et Anas Abdoun, analyste en géopolitique.

Un an après l’attaque du 7 octobre 2023, le bilan est accablant : plus de 40.000 Palestiniens tués à Gaza, dont une majorité de femmes et d’enfants subissant famines et épidémies, plus de deux millions de déplacés et des dizaines d’otages toujours retenus.

L’opération militaire israélienne avait deux objectifs majeurs : détruire le Hamas militairement et politiquement, et assurer le retour des otages. Affaibli, mais toujours organisé, le Hamas disposerait encore de 10.000 hommes et continue de harceler les troupes israéliennes avec ses roquettes. Pour Anas Abdoun, cette incapacité à atteindre ses objectifs force Israël à adopter une stratégie de fuite en avant, en élargissant le conflit à d’autres acteurs régionaux tels que le Hezbollah au Liban, voire l’Iran.

Cette « fuite en avant » s’explique par la nécessité pour Israël de détourner l’attention des critiques, notamment occidentales. Selon Abdoun, en cherchant à impliquer le Hezbollah et l’Iran, Israël se repositionne comme une nation menacée de manière existentielle, jouant ainsi sur une rhétorique de défense qui lui permet de rallier le soutien de ses alliés occidentaux, principalement les États-Unis et l’Europe. Cette stratégie pourrait pousser Israël à prendre des mesures encore plus agressives dans les semaines à venir.

Netanyahou et le messianisme politique

Pour Abdellah Tourabi, une partie de la stratégie de Netanyahu repose sur une vision « messianique ». Ce terme fait ici référence à une volonté de transformation radicale du Moyen-Orient, comparable à celle des néoconservateurs américains après le 11 septembre 2001.

Le gouvernement israélien actuel, marqué par l’influence de l’extrême droite, semble vouloir renverser les régimes considérés comme des menaces existentielles pour Israël, à commencer par l’Iran. Tourabi souligne que Netanyahu a clairement affiché cet objectif en déclarant vouloir voir la chute du régime iranien. En parallèle, il a exhorté les Libanais à se débarrasser du Hezbollah, un acteur incontournable dans la région et enraciné dans la société libanaise.

Les États-Unis : une influence en déclin ?

Traditionnellement, les États-Unis jouent un rôle clé dans la modération des actions israéliennes, notamment par leur soutien militaire et diplomatique. Mais selon Anas Abdoun, cette influence est aujourd’hui affaiblie. Il explique que l’administration Biden, en fin de mandat, est politiquement affaiblie et n’a pas les moyens d’exercer une pression significative sur Israël. Netanyahu semble d’ailleurs parier sur cette faiblesse, espérant que l’élection de 2024 pourrait lui être favorable, notamment avec un potentiel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En attendant, Israël agit avec une certaine impunité, profitant de cette période électorale où les priorités américaines se concentrent sur leurs propres enjeux internes.

Déjà en 1885, le bombardement du siège de l’OLP en Tunisie en 1985, n’a jamais entraîné de sanctions significatives, rappelle Faïçal Tadlaoui. Aujourd’hui, cette impunité semble encore plus grande, permettant à Israël de poursuivre des actions militaires agressives sans crainte de répercussions.

Un risque d’embrasement de la région

L’un des scénarios les plus inquiétants évoqués par Abdellah Tourabi concerne la possibilité que Tsahal attaque les installations nucléaires iraniennes. Si cela devait se produire, cela pourrait représenter un tournant majeur, entraînant non seulement une escalade militaire, mais aussi une implication directe des États-Unis dans le conflit. Selon notre invité, Israël cherche à provoquer une réaction iranienne qui justifierait une intervention américaine, poussant la région dans une guerre encore plus vaste.

Autre inconnue : la capacité de l’Iran à riposter et atteindre Israël malgré son Dôme de fer et ses capacités militaires israéliennes. Cette force de dissuasion pourrait être l’un des rares freins à une escalade militaire israélienne et éviter un embrasement de la région.