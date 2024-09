Selon le dernier rapport d’Equal Measures 2030 (EM2030), une coalition de dirigeants de réseaux féministes, le Maroc a progressé dans le classement mondial en matière de parité, mais il reste du chemin.

La coalition Equal Measures 2030 (EM2030), qui regroupe les dirigeants de réseaux féministes, a publié ce weekend son dernier rapport qui offre un panorama global de la situation mondiale par rapport aux objectifs d’égalité de genre défini dans l’Agenda 2030.

Cet indice évalue et compare le niveau d’égalité des genres dans 139 pays, représentant 96% des femmes et des filles dans le monde. Les pays sont notés de 0 à 100, 100 étant la meilleure note.

Avec une note de 63,2, le Maroc occupe la 84e place mondiale en matière d’égalité des genres. Il s’agit d’une progression de six places par rapport à 2019. Le Royaume est néanmoins logé dans la catégorie «faible» (60-70 points).

Au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le pays devance la Tunisie (85e), l’Algérie (88e) et l’Égypte (89e), mais est loin derrière d’autres pays comme les Émirats arabes unis (32e) ou encore le Koweït ( 54e).

Le rapport souligne par ailleurs les avancées réalisées par le Maroc dans plusieurs domaines, comme le taux de scolarisation des filles, l’accès aux services financiers ou encore la participation à la vie politique.

Cependant, même si le Royaume a amélioré sa note, il reste du chemin à faire pour améliorer de manière significative la parité en engageant plusieurs réformes juridiques, dont notamment celle du Code de la famille (Moudawana) de 2004.

Avant, l’indice du genre dans les Objectifs de développement durable (ODD) reflétait la performance en matière d’égalité de genre à un moment donné. Néanmoins, l’Indice 2024 ne se contente pas de comparer les résultats des pays à un moment donné, mais il compare leurs rythmes de progression et la direction qu’ils prennent.

« Cette méthode nous permet d’examiner non seulement le point de départ des pays, mais aussi leur progression, et d’envisager comment les tendances passées pourraient évoluer à l’avenir (jusqu’à l’échéance de 2030 et au-delà)« , explique EM2030, qui déplore qu’à moins de six ans de l’échéance de 2030, aucun pays n’est parvenu à l’égalité de genre.